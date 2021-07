El Gobierno autoriza la senda de gasto para las bonificaciones de la AP-9

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la senda de gasto de 2.300 millones que permitirá aplicar la reducción de los peajes de la autopista AP-9 que impulsa el Ministerio de Transportes hasta el final de la concesión de la infraestructura en 2048.

El Gobierno central reivindica con ello haber dado "un importante paso" para la aprobación y puesta en marcha de dichas bonificaciones, comprometidas por el ya extitular del departamento, José Luis Ábalos, para este mes de julio.

Precisamente este martes, en un desayuno informativo de Europa Press, el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha recordado al Gobierno que quedan "apenas 15 días" para que cumpla con su compromiso.

AUMENTAR EL TECHO DE GASTO. En concreto, el Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que permite "aumentar los techos de gasto para los próximos años y el número de ejercicios en los que se pueden asumir para dar cobertura a los compromisos derivados del Real Decreto por el que se aprobará el nuevo esquema de bonificaciones de peaje en la autopista AP-9".

El artículo 47 de la ley general presupuestaria limita a cuatro el número de ejercicios a los que pueden aplicarse los compromisos de gasto plurianuales y, además, reduce la capacidad de gasto imputable a cada uno de los ejercicios posteriores, según recuerda el Ejecutivo.

Es decir, que en el ejercicio inmediato siguiente sólo se podrá disponer el 70% del crédito inicial, en el segundo, del 60% y en el tercero y cuarto, del 50%.

Con el acuerdo de Consejo de Ministros de este martes, explica, estos límites "se levantan" y el Gobierno puede disponer de la capacidad presupuestaria "suficiente" para cubrir el coste de las rebajas de los peajes de la AP-9 hasta la finalización del contrato de explotación y mantenimiento firmado con Audasa, la concesionaria.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, prevé que las bonificaciones en la autopista AP-9 se apliquen a partir del mes de agosto.

"Seguimos manejando las mismas fechas, hablábamos de finales de este mes de julio para que pudiese entrar en vigor, ojalá tengamos ya en agosto esa oportunidad", ha respondido Miñones a preguntas de los medios.

DESCUENTOS. En concreto, el esquema de bonificaciones de la AP-9 se articula de forma que para los vehículos ligeros habrá bonificación del 100% del recorrido de vuelta en el plazo máximo de 24 horas todos los días del año (laborables y festivos). Para ello, el trayecto de retorno debe ser el mismo que el de ida en sentido contrario (origen y destino).

Habrá además una bonificación adicional del 50% del recorrido de ida en el tramo Vigo-Tui, y otro descuento adicional del 100% del recorrido de ida en el acceso a Redondela (Redondela-Vigo), lo que representa la gratuidad en este tramo.

También habrá una rebaja del 20% del importe pagado en todos los recorridos realizados en un mes, a contar desde el recorrido inicial, para aquellos vehículos que realicen más de 20 viajes en dicho periodo. Se contabiliza como un viaje el recorrido realizado en un mismo día y en un mismo sentido de circulación por tramos de peaje de la autopista.

Las bonificaciones se aplicarán a los turismos que utilicen el telepeaje como medio de pago, una tecnología que permite abonarlo sin necesidad de detener su vehículo y para lo que se precisa tener un dispositivo instalado denominado OBE.

Mientras, para los vehículos pesados, el descuento será del 20% del importe del peaje en todos los recorridos, habrá gratuidad en el acceso desde Redondela (bonificación del 100% de los recorridos internos en el tramo Redondela-Vigo --origen/destino Rande-Vigo--, incluido el acceso al puerto de Vigo) y las bonificaciones se aplicarán sin ningún tipo de condiciones ya que están disponibles todos los día de la semana (laborales y festivos) y para cualquier sistema de pago del peaje sin ningún tipo de condiciones.

CARTA DE REGO. El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, remitió este lunes una carta a la nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en la que le recuerda el "compromiso" alcanzado por el PSOE con el Bloque en el acuerdo de investidura para rebajar los peajes de la AP-9 y transferir su titularidad a la Xunta de Galicia.

En la misiva, Rego insiste en que "ambos son objetivos importantes y muy esperados" por parte de los gallegos. En el caso del precio de la Autopista del Atlántico, recuerda que el pacto de investidura recoge "como mínimo" la bonificacion del 100 por 100 para usuarios recurrentes todos los días de la semana, la gratuidad del tramo Vigo-Redondela y la eliminación del incremento del 1 por ciento de las tarifas durante 20 años.

Además, el diputado del BNG lamenta que esto no se haya aplicado ya "en el día 1 de enero". "Está claro que la implementación de estas medidas no puede demorarse por más tiempo y esperamos que el cambio en el Ministerio no sea utilizado como pretexto para hacerlo", recalca.

Aun así, Néstor Rego valora el paso dado este mismo martes en el Consejo de Ministros, que ha autorizado la senda de gasto para las bonificaciones de la AP-9. "Es una buena noticia, pero aún queda completar una tramitación administrativa que debe ser hecha cuanto antes", matiza.

Asimismo, el diputado nacionalista traslada a Raquel Sanchez su disposición a mantener una reunión "con el ánimo de poder contrastar de forma directa las previsiones del Ministerio" al respecto, al tiempo que sería una "magnífica oportunidad de abordar conjuntamente el impulso necesario a las infraestructuras de Galicia, especialmente en relación con la red ferroviaria interna".