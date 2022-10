El Gobierno acepta bajar al pecio del Pitanxo y ya busca los medios para hacerlo

La comisión de peticiones del Parlamento Europeo ha instado por unanimidad al Gobierno de España a que asuma las reclamaciones de las víctimas del naufragio del Villa de Pitanxo y acometa la bajada al pecio en aras de obtener pruebas y clarificar las posibles causas del naufragio que costó la vida a 21 marineros en aguas de Terranova. En este sentido, la Comision Europea informó de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha puesto en marcha los procesos y licitaciones necesarios para la bajada.

Tras escuchar a las familias de los fallecidos y la valoración unánime de los grupos parlamentarios, la presidenta de peticiones, Dolors Montserrat, decidió remitir una carta a las autoridades españolas para que actúen con "la mayor celeridad y diligencia posible" para dar respuesta al requerimiento de las víctimas, toda vez que estas mantienen que "existen muchas incógnitas" sobre lo ocurrido.

Por boca de su portavoz, María José de Pazo, pidieron "conocer la verdad" sobre el caso para "hacer justicia y evitar que vuelva a suceder", por lo que reclamaron al Parlamento europeo que requiera al Gobierno central cumplir con la ley "de una vez por todas". Y lamentan tener que acudir a las instituciones comunitarias para que sus peticiones sean escuchadas y ahora, además, aceptadas.

El PSOE también lo pide

La petición para instar al Ejecutivo de Pedro Sánchez a bajar al pecio ha suscitado la unanimidad de todos los grupos políticos que se pronunciaron: PP, PSOE, Ciudadanos, BNG e Izquierda Unida. Una situación poco común en una comisión en la que los partidos suelen evidenciar sus diferencias en asuntos de política nacional, y más si se tiene en cuenta que los socialistas están, en definitiva, planteando una reclamación a un Gobierno comandado por ellos mismos.

En esta complicada tesitura, el eurodiputado gallego del PSOE Nicolás González Casares indicó que su partido "seguirá a liña para aclarar o sucedido", aunque advirtió de que "a comisión non é quen ten que determinar as causas do naufraxio". Y defendió que el Gobierno estatal "non estivo de brazos cruzados" estos ocho meses.

Todo lo contrario de lo que sostuvo el eurodiputado gallego del PP Francisco Millán Mon, quien lamentó que se haya perdido "un tempo valiosísimo".

Coincidió con él la parlamentaria europea del Bloque, Ana Miranda: "Baixouse varias veces o Titanic, como é posible que o Ministerio de Transporte leve oito meses facendo consultas?".

Las víctimas ven un "avance" la decisión tomada en Estrasburgo

Las víctimas del Pitanxo considera un "avance" que la Eurocámara, son sede en Estrasburgo, "hiciese suyas" sus demandas para pedir a España que se baje al pecio. "Es un día importante, se ha votado por unanimidad. Esto es bienvenido y un avance para llegar a saber la verdad del naufragio", aseguró la portavoz de las familias, Maria José de Pazo.

Lanzó, eso sí, críticas al Gobierno estatal: "Es triste que tuviésemos que llamar a Europa para ser escuchados".