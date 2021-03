O Goberno recorrerá ante o Tribunal Supremo a sentenza sobre o pazo de Meirás

O Goberno decidiu recorrer en casación ante o Tribunal Supremo a sentenza da Audiencia Provincial da Coruña sobre o pazo de Meirás, que ratificou que é do patrimonio público, pero condenou ao Estado a pagar unha indemnización aos Franco polos gastos contraídos desde 1975.

Nun comunicado, o Executivo explicou que o fallo "é favorable ás principais pretensións do Goberno", ao outorgar a propiedade do pazo a Patrimonio do Estado, pero tamén "recoñece aos herdeiros do ditador o dereito a recibir unha indemnización polos gastos nos que incorreron cando ostentaban a propiedade do inmoble".

Segundo o Executivo, a Avogacía do Estado realizou "un estudo detallado dos fundamentos da sentenza" que permitiu apreciar "erros de interpretación ou alteracións sobre as pretensións exercitadas na demanda".

"A sentenza afirma erroneamente que a Administración Xeral do Estado recoñecera na súa demanda a boa fe dos herdeiros do ditador e de aí extráense unha serie de conclusións que non se corresponden coa realidade", argumenta.

Por iso, o Goberno decidiu recorrer a sentenza pois, na súa opinión, "a eventual corrección destes erros e a necesaria interpretación do Tribunal Supremo permitirán sentar con claridade e precisión as bases para a posterior liquidación do estado posesorio".

O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, xa confirmou este luns que a Avogacía do Estado e a Asesoría Xurídica da Xunta estaban a estudar conxuntamente "se procede ou non" presentar un recurso contra o fallo da Audiencia Provincial da Coruña que ratificou que o pazo de Meirás é do patrimonio público, pero condenou ao Estado a pagar unha indemnización ao Franco polos gastos contraídos desde 1975.

Na súa sentenza, a sección terceira da Audiencia Provincial da Coruña declaraba que o pazo de Meirás e as leiras incluídas no recinto son propiedade do Estado ao entender que o inmoble nunca estivo a nome de Francisco Franco porque a doazón realizada en 1938 polo Xunta Prol Pazo do Caudillo nun pergamiño non era "un título hábil" para recoñecer a transmisión.

Por iso, condenaba aos herdeiros da familia Franco a desaloxar o recinto, pero ao mesmo tempo recoñeceulles o dereito a ser resarcidos nos gastos nos que incorreron desde 1975 para conservar o edificio. Os xuíces descartaron "mala fe" na posesión por parte dos demandados porque nunca foron requiridos pola Administración para que lle entregasen o pazo e "levan máis de catro décadas utilizándoo de forma pública, pacífica, ininterrompida e en concepto de donos".