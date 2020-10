O ministro de Xustiza, Juan Carlos Campo, anunciou este xoves que o Goberno solicitará a execución provisional da sentenza que devolve ao Estado a propiedade do Pazo de Meirás para saldar unha "débeda histórica".

"Hai un ano tivemos a exhumación do ditador e agora instamos a execución provisional da devolución aos españois do Pazo de Meirás. Creo que é o camiño adecuado", dixo Campo á prensa, tras unha videoconferencia co delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, a Avogada Xeral do Estado, Chelo Castro, e o xefe da Avogacía en Galicia, Javier Suárez.

Campo non precisou que uso daría o Estado ao Pazo de Meirás, ao considerar que aínda é pronto, incidindo en que "o verdadeiramente importante é que sexa o Estado o que teña a xestión, e non a Fundación Francisco Franco", "unha cuestión que reclama toda a cidadanía".

A sentenza ditada o pasado 2 de setembro pola maxistrada Marta Canales declarou a nulidade da doazón efectuada en 1938 de "a parcela denominada Torres ou Pazo de Meirás ao autoproclamado xefe do Estado, Francisco Franco Bahamonde, por carecer do requisito esencial de forma".

Ademais, a titular do xulgado de primeira instancia número uno da Coruña condenou á familia Franco á súa devolución sen ser indemnizada polos gastos nos que afirma incorrer para o mantemento da propiedade.

Campo esgrimiu que, a pesar de que "é certo que a sentenza aínda non é firme", "era necesario cumprir cun deber histórico"

O Franco presentaron un recurso de apelación ante a Audiencia Provincial da Coruña que aínda está pendente de resolución. Este proceso podería dilatar a entrega efectiva do Pazo de Meirás ao Estado uno ou dous anos, por iso é polo que se vaia a pedir a execución provisional.

Campo defendeu que, "sen prexuízo das resolucións xudiciais" que quedan por coñecerse, a execución provisional é "un instrumento absolutamente legal e normal no mundo xurisdiccional".

Interrogado sobre cando podería haber unha sentenza firme, rexeitou avanzar "termos temporais", pero confiou en que o fallo en primeira instancia acábese confirmando "porque son os intereses do Estado".

"DÉBEDA HISTÓRICA". Campo esgrimiu que, a pesar de que "é certo que a sentenza aínda non é firme", "era necesario cumprir cun deber histórico, cunha débeda histórica", aludindo a "a obrigación que ten o Estado de fomentar a reconciliación".

"Era necesario que se fixese a reconciliación verdadeira, que é a que nace do recordo, non do esquecemento, e nese sentido queremos que o Pazo de Meirás devólvase ao cidadán e que todos o sintamos un referente", sinalou.

O Pazo de Meirás, situado nunha parcela de 93.711 metros cadrados no termo municipal de Sada, mandouno construír a familia de Emilia Pardo Bazán

O ministro aproveitou para destacar o compromiso do Goberno coa "memoria democrática", indicando que "así é como eliminamos eses conceptos de dúas Españas". "Só hai unha España que se une na harmonía dunha conviviencia que se abriu paso na Transición pero aínda temos que seguir esforzándonos", reivindicou.

A HISTORIA DE MEIRÁS. O Pazo de Meirás, situado nunha parcela de 93.711 metros cadrados no termo municipal de Sada, mandouno construír a familia de Emilia Pardo Bazán a finais do século XIX. A escritora vivía entre A Coruña e Madrid pero pasaba varios meses ao ano neste lugar, especialmente na súa biblioteca, onde naceron moitas das súas obras.

Ao morrer Pardo Bazán o Pazo de Meirás pasou aos seus herdeiros, quen incapaces de xestionalo tentaron doalo á Compañía de Jesús, auqnue sen éxito, polo que o 3 de agosto de 1938 acabaron vendéndoo por 406.346 pesetas ao Xunta Prol Pazo do Caudillo, integrada polo gobernador civil, varios alcaldes da provincia e outras personalidades.

Esta Xunta, que tiña como obxectivo adquirir un inmoble representativo de Galicia para Franco, quen neses momentos albiscábase xa como gañador da Guerra Civil, expuxo facer a compra con achegas voluntarias pero finalmente fíxose cun proceso de recadación forzosa, incluída a detracción de nóminas a traballadores.

Unha investigación levada a cabo pola Avogacía do Estado sacou á luz un documento chave que valeu para demostrar por vía xudicial que Franco simulou o título co que inscribiu o Pazo de Meirás ao seu nome no Rexistro da Propiedade

Anos despois, cando xa se reformou e acondicionado polo Estado e usábase como residencia estival oficial do xefe do Estado, o 24 de maio de 1941 outorgouse unha segunda escritura pública pola venda do Pazo da viúva do fillo de Pardo Bazán que xa llo vendeu no 38 á Xunta, por 85.000 pesetas a Franco.

Unha investigación levada a cabo pola Avogacía do Estado sacou á luz un documento chave que valeu para demostrar por vía xudicial que Franco simulou o título co que inscribiu o Pazo de Meirás ao seu nome no Rexistro da Propiedade. De acordo con dita sentenza, a compravenda do 41 foi un negocio simulado e, por tanto, nulo.