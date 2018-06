O goberno coruñés nega ter formulado denuncia polo desaloxo da Insumisa

O goberno local da Coruña rexeitou ter formulado denuncia polos incidentes no desaloxo da antiga Comandancia de Obras da Coruña o pasado 23 de maio, mentres instou a "non criminalizar a disidencia política" despois de que o colectivo A Insumisa confirmase a detención de dúas persoas e o ingreso en prisión dunha delas.

En concreto, na súa páxina de Facebook, este colectivo informou na xornada do martes da detención de dúas persoas e o ingreso en prisión preventiva dunha delas, acusada de desordes, sedición e lesións. Á vista destes feitos, o goberno local fixo público este mércores un comunicado no que precisa que a Policía Municipal non formulou "denuncia" polos incidentes.

Sobre o labor policial, asegura que "seguindo o procedemento habitual en casos de situacións con persoas feridas ou con indicios da comisión dun delito", a Policía Local realizou un informe e deu traslado do mesmo, así como das dilixencias efectuadas, á Policía Nacional.

"Esas dilixencias nin identifican a persona ningunha nin cualifican os eventuais delitos nin propoñen medidas a adoptar", engade para precisar, a continuación, que non solicita condenas para ningunha das persoas identificadas nesa xornada.

DEREITOS PROCESUAIS. Por outra banda, afirma que espera, "como non podía ser doutra maneira, que os dereitos procesuais e de defensa das persoas que están incursas neste procedemento xudicial sexan respectados en todo momento, así como que a aplicación da lei penal, nestes casos e noutros semellantes, sexa proporcionada acorde cos feitos probados".

"E non sirva para criminalizar innecesariamente a disidencia política, o dereito de reunión ou manifestación ou a liberdade de expresión", engade.