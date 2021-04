La gestión de las residencias durante la pandemia enfrenta a Pontón y Feijóo

El modelo de las residencias de mayores y su gestión durante la pandemia han enfrentado en la sesión de control de este miércoles a la líder del BNG, Ana Pontón, y al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien ha aprovechado la mejora de la situación constatada en los centros geriátricos para hacer un llamamiento a vacunarse como "método único" frente a la covid-19.

Lo ha hecho en el transcurso de un debate en el que Pontón le ha hecho varias propuestas para caminar hacia la gestión pública de las residencias, como que las siete nuevas planificadas para las ciudades sean de gestión pública directa o que "paulatinamente" sigan ese mismo camino los centros que ahora están en régimen de concesión cuando finalicen los contratos.

Feijóo ha defendido la gestión de Galicia en la pandemia y ha reiterado que es la comunidad peninsular en la que se ha producido una menor mortalidad, mientras que Pontón le ha echado en cara que "presuma" de esto. "Se me parte el corazón cada vez que lo escucho", le ha dicho la nacionalista, a quien el presidente ha advertido que se limita a constatar datos "sin sacar pecho". "¿Cree que no tenemos corazón? ¿Qué no tenemos mayores?", ha replicado.

Asimismo, el de Os Peares ha afeado la "hipocresía" del BNG y ha subrayado que, cuando tienen oportunidad de gestionar, "privatizan" más servicios que el PP. A modo de ejemplo, se ha referido a la etapa del bipartito entre 2005 y 2009, así como a instituciones como la Diputación de Lugo.

En su intervención, el presidente gallego ha asegurado que los municipios donde gobierna el BNG son los que tienen más "privatizado" los servicios de ayuda en el hogar y también ha criticado que en Ribadeo, "con alcalde nacionalista", la gestión de la residencia se haya encargado a "una constructora".

También ha reprochado a Pontón que durante el periodo en que el BNG y el PSdeG gobernaron en coalición en la Xunta, entre 2005 y 2009, con los nacionalistas gallegos en la cartera de servicios sociales, se construyesen "cuatro residencias públicas, con 240 plazas y se concertasen cinco residencias, con 640 plazas", algo "sorprendente" para alguien que habla de privatizaciones, ha dicho. "No lo critico, pero sí su hipocresía política, diciendo que a este gobierno no le interesan los mayores y que sacamos pecho de las muertes en las residencias. ¡Cómo puede decir eso! ¿Cree que no tenemos corazón, que no tenemos familia?", ha concluido Núñez Feijóo.

Así, ha asegurado a la diputada nacionalista gallega que tiene "las puertas abiertas" de la Xunta para participar en la construcción de "un nuevo modelo de residencias", pero ha advertido de que "se encontrará cerradas si viene con hipocresías".

Para Pontón, el problema con los servicios sociales en Galicia es que el presidente gallego y el grupo mayoritario en el Parlamento autonómico, el PP, "no quieren ver lo que pasa".

El BNG urge a cumplir la carta europea sobre lenguas regionales

El BNG ha urgido cumplir la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minorizadas, mientras la Xunta ha subrayado que el número de gallegohablantes "se incrementó" entre 2015 y 2019 y que el 96% de los residentes en la comunidad pueden expresarse en esta lengua.



En una pregunta formulada durante el pleno celebrado este jueves en el Pazo do Hórreo, la diputada nacionalista Mercedes Queixas ha recordado que en diciembre de 2019 el Comité de Ministros del Consejo de Europa advirtió de incumplimiento del acuerdo firmado por el Gobierno con la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minorizadas. Queixas ha recordado que, en un informe, el Comité de Ministros alertó del descenso de gallegohablantes, la quiebra de la transmisión intergeneracional del idioma y su falta de presencia en la enseñanza. Así, ha resaltado que propuso eliminar las limitaciones a la docencia en gallego reguladas por el Decreto de plurilingüismo.



En este sentido, ha apuntado que el documento instó a informar de las medidas adoptadas para cumplir la carta europea antes de agosto de 2023. Por ello, ha pedido aclarar si cumplirá las acciones requeridas por el Consejo de Europa al Gobierno gallego, al que ha acusado de "mofarse del pueblo gallego sobre su columna vertebral, el idioma, e "incumplir acuerdos de un tratado internacional". Además, ha culpado de la situación al Gobierno central por "no contrastar los informes" sobre la situación de la lengua propia de la comunidad.



Por su parte, el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, ha destacado el "consenso" alcanzado mediante el decreto de plurilingüismo y ha remarcado que, de acuerdo con un estudio del Gobierno, el gallego presenta los índices de competencia más altos de las lenguas cooficiales en relación a otras comunidades.



Precisamente, ha explicado que un informe del Instituto Galego de Estatística (IGE) de 2019 constató el "incremento" del número de gallegohablantes por primera vez en relación al mismo estudio de 2015, así como en el volumen de personas que lo utiliza en el ámbito familiar. También ha resaltado que el informe Pisa acredita que un 96% de los alumnos hablan "bien o bastante bien" el idioma y que los gallegos "son más tolerantes" que estudiantes de otras comunidades con lenguas cooficiales.