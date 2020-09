La tasa de incidencia acumulada de la covid-19 en Galicia "está disminuyendo", lo que empuja a algunos expertos a concluir que la segunda ola está entrando en declive. El epidemiólogo Juan Jesús Gestal, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la USC; también ha visto estas gráficas, pero no se aventura a sacar conclusiones hasta ver cómo influye "la apertura de los colegios" y el "regreso de toda la población en lugares cerrados". El virus es imprevisible. Lo que sí tiene claro es que la lucha contra el SARS CoV- 2 es una carrera de fondo y que en los primeros sprints el Gobierno ha metido la pata. Primaria no da cuenta de la encomienda, el rastreo es débil y parte de la sociedad parece vivir ajena.

Las restricciones que ha empezado a aplicar la Xunta en los territorios con riesgo de contagio limitan actos y aforos. En Pontevedra llevan más 15 días en vigor, pero los casos siguen creciendo. ¿Son medidas efectivas?

Cuando la transmisión comunitaria de la enfermedad está ya muy establecida es mucho más difícil de controlar con ese tipo de medidas, de ahí la importancia de la detección del mayor número posible de asintomáticos. Es lo que puede cortar las cadenas de transmisión y evitar que la transmisión comunitaria quede fuera de control.

En la última quincena en Pontevedra se han triplicado las pruebas PCR y duplicado los casos positivos. Pero, ¿todos los que dan positivo en las PCR pueden contagiar la enfermedad?

Los que inicialmente dan positivo en las PCR están infectados. Pueden ser asintomáticos o presentar clínica, ambos son contagiosos. La carga viral, de la que depende la contagiosidad, es máxima al final del período de incubación-inicio de la clínica y disminuye rápidamente a lo largo de una semana, tanto en sintomáticos como en asintomáticos. Pasado ese tiempo la positividad de la PCR no quiere decir que esa persona siga siendo infecciosa, en la mayoría de los casos se debe a la existencia de restos de los nucleótidos del virus, que ya no contagian.



¿Pero se sabe qué porcentaje de las PCR que están dando positivo son de pacientes que ya no contagian?

No se sabe.



El papel de los rastreadores es clave, sobre todo teniendo en cuenta eso de que el riesgo de contagio es mayor cuando aún no ha empezado la clínica. ¿Galicia está ejerciendo bien esa tarea?

Se estima que el 44% de la transmisión del SARS-CoV-2 tiene lugar durante la fase asintomática de la enfermedad, de ahí la importancia de los rastreadores, fundamentales para localizar las fuentes de infección. Hacen falta muchos, bien formados y dedicados exclusivamente a esa tarea. Desconozco los que hay en Galicia, pero en el último informe de la Renave (Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica), seguimos teniendo el mayor porcentaje de casos en los que no se conoce la fuente de infección , del 78,8%, lo que indica que la transmisión comunitaria es importante.



Calcula que no habrá vacuna hasta mediados/finales 2021. Pero ¿y la mascarilla?, ¿hasta cuándo tendremos que convivir con ella?

Cuando llegue la vacuna no termina ya el problema. Habrá que alcanzar importantes coberturas poblacionales del 60-80% para hablar de protección de grupo, y tendrán que dejar de aparecer casos. Por tanto, tendremos mascarilla para largo.



La mayoría de los expertos recomiendan vacunarse contra la gripe. La cuestión es ¿todos o solo grupos de riesgo? Porque Sanidade solo compró un 20% más de unidades respecto al año pasado.

Debemos vacunarnos todos los que pertenecemos a grupos en los que esté indicada la vacuna de la gripe. Sanidade este año compró más vacunas confiando en que, por la situación actual, se vayan a alcanzar coberturas vacunales más elevadas en los grupos en los que está indicada.

Varios países están conteniendo la pandemia con más éxito y menos restricciones. En Portugal, por ejemplo, la mascarilla no es obligatoria en la vía pública. ¿En qué estamos fallando?

En España salimos del confinamiento y se abrieron todas las actividades sin antes tener bajo control las fuentes de infección. Había que haber organizado y puesto en marcha los rastreos antes de abrir todas las actividades de hostelería. Pero no se hizo y ni siquiera ahora podemos decir que se esté haciendo bien (...). También debe mejorarse el control del aislamiento de los positivos y cuarentena de los asintomáticos, porque muchos domicilios no reúnen condiciones para hacerlo bien evitando los contagios.



Ha advertido de que en espacios cerrados en virus puede trasladarse hasta ocho metros. ¿Habría que usar entonces la mascarilla FFP2 en este tipo de lugares?

En los lugares cerrados es muy importante la ventilación y evitar en ellos las aglomeraciones. Siempre que podamos hay que evitar ir a ellos y cuando tengamos que estar por obligación, debemos usar mascarilla. Si tenemos que estar mucho tiempo o somos personas vulnerables para estar bien protegidos debemos utilizar mascarillas FFP2.



Varios expertos consideran que el cierre del ocio nocturno ha tenido un efecto contraproducente, aumentado las fiestas privadas sin control. ¿Qué opina al respecto?

El ocio nocturno no debiera haberse abierto pues no es compatible con una situación de pandemia. Las fiestas privadas deben perseguirse y sancionarse. Los ciudadanos tenemos que adoptar comportamientos adecuados a la terrible situación pandémica en la que estamos. Una de esas pandemias que solo ocurre cada cien años.

Ha sido uno de los 20 científicos que ha enviado una carta al Gobierno para demandar una evaluación de la gestión de la pandemia. ¿Cuál ha sido el error más flagrante y la medida más urgente?

En un principio la pandemia no se vio venir, no se preparó al sistema sanitario y sociosanitario, y sufrimos un tsunami. Después, durante el confinamiento, no nos preparamos para hacer frente a la segunda ola. Habría que haber hecho mejoras en Primaria, una búsqueda exhaustiva de asintomáticos mediante rastreadores bien formados y coordinados con Sanidad, modificaciones legislativas para hacer más ágil la gestión a las comunidades, buscar la complicidad de la población, elaborar un Plan nacional para la contención de las futuras oleadas... Y estamos sufriendo las consecuencias. En este momento no es una medida lo que hay que tomar, tenemos que hacer muy rápidamente todos los deberes que acabo de mencionar, adoptar con rapidez algunas medidas quirúrgicas serias. Me refiero a algunos confinamientos en algunas zonas, para tratar de ponernos por delante de la pandemia. Hasta ahora hemos ido siempre por detrás. Mientras no se tenga bajo control la transmisión de la enfermedad, localizando al mayor número posible de asintomáticos, deberíamos todos disminuir nuestra movilidad.