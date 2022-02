La gente se resiste a desenmascararse

La retirada de mascarillas en exteriores no tuvo un efecto masivo, ni mucho menos. En las calles de casi todas las ciudades gallegas se podían ver este jueves muchas más personas con mascarilla que sin ella, al contrario que en los bares, donde la gran parte de la gente paradójicamente se la quita.

A este respecto, la Xunta mantiene la cautela, sobre todo en los patios de los colegios y Galicia se convierte en la única comunidad que no retiró la prohición, apoyándose en las opiniones de los expertos del subcomité clínico.

El Ejecutivo gallego lamenta que la norma estatal "no sea más explícita", puesto que, a su juicio, "puede dar cabida a interpretaciones, al entrar en contradicciones" con las normas contempladas en el protocolo nacional del covid-19 en el ámbito educativo, aún en vigor. "No se puede pasar de todo a nada, es nuestro consejo. Hay que dar pasos hacia la normalidad, lentos pero seguros, pero pasar de cero a mil puede tener consecuencias", dijo el presidene de la Xunta, quien ha puesto en duda que no se considere la entrada de un colegio con 150 personas o un patio de 300 metros cuadrados con 400 alumnos jugando simultaneamente un evento multitudinario.

Alberto Núñez Feijóo incidió en que la "recomendación" de la Xunta es seguir "siendo especialmente cuidadosos" en las aglomeraciones de personas, calles peatonales, salidas y entradas de centros comerciales, patios de colegio. Eso sí, remarca que la Xunta "acata la normativa y la cumplirá estrictamente".

ACLARACIONES. Centrado en la comunidad educativa, el mandatario autonómico insistió en que falta "precisión y claridad" por parte del Gobierno central. "No sabemos lo que entiende el Gobierno por evento multitudinario", aseveró, para sostener que hay "colisión" entre lo publicado en el Boe y una "contradicción importante" con el protocolo educativo.

Por tanto, pide que se "concrete" si ese protocolo está "derogado en su totalidad" y, en consecuencia, los profesores "no tienen la obligación de pedir a un niño que lleven mascarilla" en el patio al aire libre, como ocurre en el resto de exteriores.

Así las cosas, el presidente de la Xunta se dirige a los padres de los menores para que sigan la recomendación de hacer uso de la mascarilla. "La recomendación, en primer lugar, se dirige a los padres, que tienen la tutela", respondió. A renglón seguido, sostuvo que los "profesores también recordará a los alumnos esa recomendación de mantener la mascarilla en los recreos, como mínimo, el tiempo para la segunda dosis" de los niños de 5 a 11 años, algunos de los cuales están sin vacunar.

CENTROS COMERCIALES. Al margen de los colegios, Feijóo hace extensible la recomendación de usar la mascarilla cuando "se aproxime a una aglomeración" y a las "entradas y salidas de centros comerciales". "No cuesta nada ponérsela, dado que en interiores es obligatoria, el comité lo tiene claro y recomienda que en esos casos se pueda usar la mascarilla", enfatiza, en referencia a lugares como entorno de centro comerciales o calles peatonales.