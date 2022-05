"Generamos miedo absurdo a la gente con la hepatitis y ni siquiera sabemos si hay más"

Federico Martinón es contundente en su diagnóstico: la hepatitis infantil de causa desconocida existió siempre; la alarma no se debe a no identificar su origen sino a la concentración de casos en el Reino Unido; y a día de hoy no hay datos que apunten a un aumento de cuadros en España. Así que la conclusión de este referente en Pediatría es rotunda: "No hay que calentarle la cabeza a los padres".

A la gente le hablaron tradicionalmente de la hepatitis A, B o C. ¿Qué es la hepatitis infantil aguda de origen desconocido?

La hepatitis es la inflamación del hígado, que es un órgano vital e insustituible, que se puede producir por muchas causas, desde enfermedades congénitas a tóxicos, fármacos, infecciones... La más conocida es la hepatitis que está producida por algunos virus que tienen predilección por el hígado, los llamados virus hepatotropos, a los que les añadimos esas letras de A, B, C, D, E... Pero también hay ocasiones, y no es raro, en las que no sabemos cuál es la causa. Por eso que existan hepatitis agudas de causas desconocidas no es algo nuevo; lo llamativo es que se acumularon muchos casos en un determinado momento y en un determinado lugar, que es el Reino Unido. Eso es lo que genera alerta, no el hecho de que sea de origen desconocido.

¿Con qué síntomas deben alarmarse los padres?

Con ninguno. Los que se tienen que alarmar son los pediatras, los especialistas clínicos o los investigadores, pero no los padres. El diagnóstico lo hacen los profesionales sanitarios y los padres que no se preocupen, porque si su hijo tiene hepatitis el pediatra lo sabrá. No hay que calentarle la cabeza a los padres. ¡Ya solo faltaba que tuvieran que establecer ellos el diagnóstico!

Si es una enfermedad que ya existía, ¿que es lo anómalo ahora para activar una alerta sanitaria?

Lo que comentaba antes. Lo nuevo no es que sea una hepatitis de causa desconocida, porque igual que ocurre con otras enfermedades, no es infrecuente que no lleguemos a establecer la causa exacta del cuadro, lo que no quiere decir que no sepamos cómo tratarlo. Muchas veces es difícil o imposible establecer esa causa primaria que lleva a la inflamación. Lo distinto aquí es la aparición de muchos casos en un espacio corto de tiempo y en el Reino Unido, donde tienen un buen sistema de alerta. A partir de ahí, el protocolo empieza a buscar más casos y como en esa búsqueda se usan definiciones muy amplias, pueden llegar a incluirse casos que son posibles, pero no confirmados. Hay que ser cautelosos porque estamos ante una alerta para profesionales sanitarios e investigadores, no para la población en general. No tendría que haberse transmitido este miedo a las familias.

¿Se están detectando casos más virulentos que en años anteriores?

Es muy difícil contestar a esa pregunta porque no existe una vigilancia o un registro específico de estos casos, así que no podemos saber si hay un incremento con respecto a lo que se producía previamente. Hasta el momento en España, incluyendo los casos no confirmados, no parece que estemos por encima de lo que podíamos tener antes de hepatitis infantil aguda de origen desconocido. La única forma de saberlo sería a través de un análisis de aquellos casos más graves, los que exigen trasplante; es decir, ver si hubo más trasplante hepático infantil en determinado periodo de tiempo. Aunque parece que no.

Por cierto, ¿se contagia más fácil esta hepatitis entre los niños?

No se sabe porque no se conoce su causa, así que es imposible saber cómo se contagia. Si hablamos de la hepatitis aguda viral pues es una enfermedad contagiosa por las vías habituales de los virus: heces, sangre, vía aérea, no lavarse las manos... Pero en la de causa desconocida no tenemos ni idea de cómo se transmite.

La gran incógnita es qué causa estas hepatitis y hay varias hipótesis que se están investigando. ¿Cuál cree que es a día de hoy la explicación más razonable?

La posibilidad de estar equivocados es elevada porque son todo conjeturas y las conjeturas a este nivel solo pueden confundir y generar falsas alarmas. Además, esto es más interesante a nivel académico que para la población en general. Por decir algo, en función de cómo es la evolución hoy y por lo que ya sabíamos de antes, pues parece más plausible que la causa pueda ser infecciosa o relacionada con alguna infección. Y a partir de ahí todo es especulativo: todas las hipótesis están abiertas y no se descarta ninguna. Corresponde a la ciencia determinarla y no ‘infoxicar’ a la gente con teorías.

¿Hasta que punto pueden estar implicados el coronavirus o sus vacunas en estas hepatitis?

Aunque no sabemos la causa de estas hepatitis sí tenemos la certeza de lo que no está detrás de ellas y una de esas cosas son las vacunas del covid. Porque esos niños ni siquiera tienen la edad para recibirla, ya que la mayoría de ellos son demasiado pequeños; y porque entre los que tienen más edad se da la circunstancia de que no recibieron la vacuna. Así que no tiene sentido. Otra cosa es que estamos en una pandemia y que es fácil que una persona haya pasado el covid pero que esa no sea necesariamente la causa de su problema. Por eso hay que ser muy cuidadosos: que se encontrase covid en algunos niños no tiene nada de particular ni demuestra causalidad. Y lo mismo sucede con el adenovirus: se encontró en la serie británica el adenovirus F41 pero es un virus muy vulgar que puede estar presente en los niños y no ser la causa de la hepatitis. Y si lo es, tendría que haber evolucionado y cambiado, porque habitualmente no produce esa enfermedad en niños sanos.

Y las vacunas del actual calendario contra la hepatitis, ¿son efectivas contra esta nueva forma?

Tampoco lo sabemos. Lo que está claro es que hay que vacunarse de todo el calendario, porque son boletos que evitamos ante cualquier enfermedad. A partir de ahí, como no sabemos la causa de la hepatitis aguda desconocida, pues no podemos saberlo. Sí que hay vacunas que evitan la hepatitis. La B es de la que estamos todos vacunados y era la causa más importante de cáncer hepático en niños, algo que desapareció gracias a la vacunación.

¿Existe alguna medida preventiva contra esta enfermedad?

Nuevamente para este caso no lo sabemos, así que tampoco se pueden hacer recomendaciones específicas. Pero para las hepatitis que ya conocemos, pues medidas como las vacunas, el aislamiento, el lavado frecuente de manos...

Llaman a la calma de las familias, pero, ¿está preocupada la comunidad médica y científica?

Tiene la obligación de estar preocupada, porque es su trabajo. Este es un problema de las autoridades sanitarias, de vigilancia epidemiológica, de pediatras... Pero estamos generando un miedo y una ‘infoxicación’ absurda a unas familias que merecen tranquilidad, que ya nos llega a todos con lo que tenemos. Si esto se objetiva y aparece una causa sobre la que se puede actuar, se va a comunicar a la población. Existen otras alertas como esta que cuando se producen no trascienden, porque generamos malestar, ansiedad, preocupación... Cuando a día de hoy no hay nada que podamos decirle a la gente. Ni siquiera tenemos la certeza de que el cuadro de hepatitis aguda infantil de origen desconocido esté aumentando en nuestro medio.

¿Y hay posibilidades de que esto acabe convertido en un problema sanitario grave a nivel global?

Ni idea por el mismo motivo. Debemos esperar y ser muy cautelosos. El único país que reportó cifras por encima de años anteriores es el Reino Unido y en el resto se reportaron casos de acuerdo con esa definición establecida para buscarlos, lo cual no quiere decir que sean iguales que los del Reino Unido ni que haya más que los que tenemos cada año.