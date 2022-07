El gasto que efectúa un peregrino equivale al de 2,3 turistas normales

El gasto que realiza un peregrino equivale al de 2,3 turistas convencionales. Esa es una de las conclusiones de un estudio sobre el papel del Camino en la articulación de la Galicia interior, que fue citado en el foro de El Progreso sobre el impacto socioeconómico de la ruta jacobea, en el que participaron la directora xeral de Turismo, Nava Castro; el decano de la facultad de Ade del Campus Terra y coautor de ese informe, Roberto Bande, y el presidente de la Asociación Galega de Albergues Privados, Miguel Ángel Rodríguez.

"Los peregrinos gastan poco en relación a un turista normal, su gasto medio diario puede ser de 50 euros, pero el impacto a nivel local que genera ese gasto es mucho mayor que el del turista convencional porque es un gasto en productos locales, restauración, hostelería... algo que se queda en el pueblo", señala Bande.

"De ahí viene eso del gasto que equivale a 2,3 turistas normales. El peregrino puede que compre el billete del vuelo en su país, pero el resto lo consume aquí. Un turista convencional a menudo compra todo en origen", puntualiza Castro, que insiste en el peso clave que tiene ese perfil de visitante para muchas economías locales.

Al margen de los datos, los empresarios del Camino confirman esa excepcionalidad del peregrino. "Nuestra percepción es que este gasta más de lo que parece. Se pasan todo el día fuera y consumen: pagan alojamiento, las comidas, las cosas que van necesitando...", explica Rodríguez, que asímismo nota que el peregrino "ha subido de perfil de gasto". Pone como ejemplo de esa circunstancia el hecho de que las habitaciones privadas cuya demandan antes "era muy anecdótica", mientras que es habitual. "Este año notamos que el peregrino que viene está más desahogado", concluye.

Nava Castro, directora xeral de Turismo. SEBAS SENANDE

DEMOGRAFÍA. La directora xeral de Turismo destacó además la enorme repercusión que la ruta jacobea tiene en la demografía de los 139 ayuntamientos gallegos por los que discurre. "Si un pueblo tiene 800 habitantes, de no ser por el Camino tendría 200», apuntó como ejemplo de unos efectos contundentes. No solo ayuda a fijar población sino que ayuda al desarrollo económico de forma clara, tanto de los propios municipios por los que pasa como de otros limítrofes. "Hay épocas del año en las que no hay suficientes camas alojativas en esos ayuntamientos y los peregrinos se alojan en otros. Y no solo eso, porque pasa gente que quiere visitar tal monumento, se arregla el patrimonio y se da la oportunidad a la gente de tener su actividad económica en el municipio", explica.

Rodríguez coincide con que el rango de afectación positiva va más allá de los concellos por los que transcurre la ruta. "Se ve a nivel laboral. En las poblaciones por las que pasa el Camino nunca hay suficiente mano de obra en temporada y viene a trabajar gente de los alrrededores. La influencia se percibe muy lejos; a veces a 40 o 50 kilómetros de distancia", explicó.

Él, que es de Pedrafita, admite que el cambio que genera el Xacobeo, la promoción del Camino, se observa en el presente y en el futuro. "Se ve perfectamente en el colegio. Pedrafita tiene muchos más niños en su colegio que otros municipios de mayor tamaño", señala.

Roberto Bande, catedrático de Ade. SEBAS SENANDE

Bande, por su parte, recordó que una de las grandes ventajas del Camino es que tiene efectos socioeconómicos tanto a corto plazo -"esos se perciben enseguida: tienes a toda esa gente pasando y gastando"-, como a medio - "se puede observar ya un efecto indirecto, una cafetería arrastra a proveedores, hay servicios vinculados directamente con actividades económicas del Camino..." y, lo que es más importante, a largo plazo "todo eso genera actividad económica, ingresos por impuestos, actividad laboral en municipios limítrofes... A partir de una intervención se dan una serie de efectos que se arrastran y retroalimentan entre sí".

EXPORTACIÓN. De hecho, esas consecuencias a largo plazo resultan visibles también para los propios empresarios de negocios relacionados con la ruta, como Rodríguez. "Nosotros también lo vemos. Los peregrinos se quedan con la etiqueta de un vino o un queso y ese gesto genera a veces exportaciones. A veces nos preguntan cómo conseguir que se venda un determinado vino, por ejemplo, a Australia", apunta. A su vez, ese comportamiento abre nuevos mercados en ese país que importa productos gallegos, ya que los peregrinos hacen de embajadores de ellos, al igual que lo hacen de la propia experiencia del Camino.

"Hay pocas encuestas de satisfacción con resultados similares a los de esta experiencia. El 98,6% de los peregrinos dicen que recomendarían hacer el Camino. Además, el 86% admite que lo repetiría", explica Castro citando datos recogidos en 2016. "Y algo muy llamativo es que el 80% quiere repetir como turista", añade Bande citando la misma encuesta.

Ese dato revela las enormes posibilidades de promoción turística que abre el Camino, especialmente entre los peregrinos internacionales. Los nacionales puede que descubran nuevos paisajes de la Galicia interior, lugares menos publicitados que los que ya conocen, pero, en gran medida, ya están familiarizados con las fortalezas de la comunidad; fundamentalmente con la gastronomía, que actúa siempre como valor seguro. Sin embargo, el factor descubrimiento se aplica a los internacionales, que después repiten para visitar Galicia más allá del Camino. "Nos ayuda a posicionarnos como destino, sin duda", incide Castro.

Ocurre con asiáticos, como japoneses o coreanos, pero también con brasileños o estadounidenses. En esos dos mercados hay dos productos culturales que han sido clave y que son citados por los tres participantes en el foro como profundamente influyentes: el libro El Camino de Santiago de Paulo Coelho y la película The way, dirigida por Emilio Estévez y protagonizada por su padre, Martin Sheen. "Ha sido importantísima para el mercado anglosajón", insiste el presidente de Agalber.

PANDEMIA. Aunque como cualquier otro destino turístico el Camino sufrió los efectos de la pandemia, lo cierto es que logró mantener su tirón prácticamente intacto y los tres ponentes están convencidos de que este será un excelente verano para la ruta.

"Logramos transmitir esa seguridad", señala la directora xeral de Turismo sobre la imagen del Camino una vez que se acabó el confinamiento estricto y se empezaron a reanudar actividades. "Los peregrinos están en contacto con la naturaleza, en lugares poco masificados al aire libre", explicó Castro, que recordó que fueron los empresarios de los albergues los que consiguieron que se permitiese pernoctar juntos a los grupos burbuja aunque se superase el aforo entonces considerado como máximo.

"Lo peor fue el estrés de algunos días de tener que decir que no podías dar una cama", admitió el presidente de Agalber sobre la restricción de aforos y llamó la atención sobre el hecho de que la experiencia del Camino incluye compartir con el resto de peregrinos las actividades del día a día, de forma que "les podía más el interés por vivirla que el miedo y pedían dormir en las habitaciones comunes; siempre hay quien pide individual pero creo que a la gente le sorprendería saber cuántas personas piden pasar la noche en habitaciones comunes", dice. "En octubre de 2020 había días de 15 o 20 personas en el albergue de 7 u 8 países diferentes. Es muy potente la experiencia de caminar y juntarte para cenar y dormir en el albergue. Nos costaba mucho separar a la gente", añade.

Bande recuerda que al habitual interés por el Camino y el deseo de recuperar cierta normalidad tras el período más duro de la crisis sanitaria "el efecto xacobeo justo al acabar la pandemia ayudó a que el sector fuera tirando para arriba".

En dos de sus estudios, el inicial sobre el papel vertebrador del Camino para la Galicia interior y otro posterior sobre el impacto de la pandemia, analiza la capacidad de carga turística de la ruta jacobea. Explica que es un concepto que trata de "medir de manera técnica cuántos peregrinos se podrían admitir en el Camino de forma que la experiencia fuese agradable", por lo que se trata de algo "objetivo y subjetivo al mismo tiempo, no es una verdad absoluta".

SATURACIÓN. "Calculamos en el estudio original la carga turística porque había salido en prensa que el Camino estaba saturado y encontramos que, salvo algún momento puntual, no había saturación. Es algo muy subjetivo. Lo que encontramos en las encuestas es que puedes preguntar a un peregrino en agosto y te dice que para nada hay saturación porque lo que quiere es eso precisamente, ese ambiente, que haya gente... Después haces la encuesta a un peregrino en octubre, que es un peregrino más tradicional, más experto, que quiere una experiencia más íntima y te dice que está saturadísimo aunque los datos técnicos indiquen que ni de lejos, que tienes el Camino a una capacidad del 10%", añade.

Castro señala un ejemplo para entender hasta qué punto es subjetivo el concepto de saturación y cuánto depende del punto de vista del que se analice. "Con 3.000 peregrinos en la Praza do Obradoiro, que es una plaza que puede soportar esa cantidad, no parece que haya saturación. Esos mismos 3.000 peregrinos en la Rúa do Vilar dan una imagen de saturación", indica.

Por su parte, Rodríguez apunta que el Camino presenta diferentes grados de saturación en función de la etapa. "No es lo mismo de Sarria a Santiago que los primeros kilómetros de Galicia y las anteriores etapas", explica y recuerda que es entre Sarria y Compostela donde los peregrinos encuentran más concentración de gente haciendo la ruta y también una mayor dificultad para encontrar dónde dormir. Puntualiza que no es que no la encuentren, sino que lo que antes les resultaba sencillo y quizás podían solucionar dedicando un breve espacio de tiempo, ahora precisa de un período más largo.

La directora xeral de Turismo admite que para evitar momentos de mayor concentración de peregrinos caminando en la ruta, especialmente en verano y especialmente si se desea una experiencia más íntima, lo ideal es escalonar salidas. "Ahí entra nuestra promoción, divulgando esa posibilidad. Ahora promocionamos un hecho que a veces los peregrinos no tienen en cuenta y es que, en verano, en Galicia se hace de noche a las once. Es decir, tienes luz y tienes frescor porque el calor no es tan intenso como en otros sitios. No tienes por qué llegar por la mañana, puedes descansar por la mañana y tienes el resto del día para andar tranquilamente", explica Castro, que añade que otro de los clichés que pretende desbancar la Xunta con su actividad promocional es el de tener que hacer etapas de 20 kilómetros.

Miguel Ángel Rodríguez, presidente de Agalber. SEBAS SENANDE

Miguel Ángel Rodríguez recuerda que hay "3.500 plazas publicas en albergues públicos y otras 12.000 en albergues privados". Es decir, la oferta es amplia y los peregrinos pueden, además, reservar por adelantado, con días de previsión o al menos horas. Sin embargo, muchos prefieren ir haciéndolo jornada a jornada, igual que acostumbran a acompasar horarios con el resto de los caminantes.

Reconoce que puede ser cómodo caminar a deshora pero "al final vas contracorriente, te pierdes la cena comunitaria en el albergue o llegas a acostarte cuando todo el mundo está ya durmiendo". Adaptar los hábitos a los del resto ayuda a vivir la experiencia colectiva del Camino.

En la red: el reto de la digitalización

Los ponentes que participaron en el foro organizado por El Progreso coincidieron en que uno de los retos que tiene el Camino de cara al futuro es el de la digitalización.



Información de peregrinos



Los peregrinos utilizan a menudo información que encuentran en internet elaborada por otros peregrinos. Miguel Ángel Rodríguez asegura que es el caso de la aplicación más conocida y que usan tanto nacionales como extranjeros.



App Bookalbergue



La mayoría de peregrinos prescinde de usar grandes plataformas de reservas hoteleras como Booking y prefieren reservar sobre el terreno y directamente con los albergues. Para facilitarles el trabajo nace la app Bookalbergue, a iniciativa de Agalber. Será gratuita, multilingüe e intuitiva y estará destinada a facilitar las reservas en todos los albergues de todas las rutas. Se espera que pueda estar operativa este mismo verano.

Salva la barrera del idioma

Una de las ventajas de usar la app frente a la tradicional llamada telefónica será que se podrá salvar con ella la barrera del idioma. Facilitará a los peregrinos internacionales asegurarse la reserva e informarse de sus inquietudes.