Garzón Amo, entre llantos tras descarrilar el Alvia: "Si pillo al de seguridad lo mato"

Julio Santiso pasaba la tarde de la víspera del Apóstol de 2013 en su casa en Angrois cuando, en torno a las 20.40, un estruendo lo sobresaltó. Tembló la vivienda como un terremoto y un montón de objetos se cayeron de las estanterías. Salió afuera y se encontró un vagón de tren humeante en el Campo da Feira del barrio del que salía gente ensangrentada. Tragó saliva y bajó a las vías a ayudar, sea lo que fuere que hubiese pasado. Allí auxilió a Francisco José Garzón Amo y le hizo algunas preguntas:

- ¿Escuchastéis una explosión?

- No fue nada de eso.

- ¿Y entonces?

- Me quiero morir, por qué no me moriría yo...

- ¿Pero cómo fue?

- Fue culpa mía pero ya lo tenía denunciado, no se podía circular por esa vía esa velocidad. ¡Si pillo al de seguridad lo mato!

Tras esta breve conversación la Policía asistió al maquinista monfortino, "en shock" y "llorando". Con "el de seguridad" se presume que alude al departamento de seguridad de Adif, en ese momento pilotado por Andrés Cortabitarte, a la postre acusado por la tragedia de Angrois y que comparte ahora banquillo con el maquinista.