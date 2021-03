A Garda Civil reforzará a seguridade do Camiño con Oficinas Móbiles e a aplicación Alertcops

A Garda Civil e a Federación Española de Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago asinaron este martes un procedemento operativo de colaboración cuxa finalidade é promover diversas actividades orientadas a protexer e ofrecer máis confianza e seguridade, tanto desde as Oficinas Móbiles de Atención ao Peregrino como desde a aplicación para teléfonos Alertcops.

Entre as novidades deste ano Santo Xacobeo, a Garda Civil impulsará o despregamento de "un elemento novo" como son as Oficinas Móbiles de Atención ao Peregrino (Omap), que se atoparán no Camiño de Santiago en lugares e eventos de especial afluencia de peregrinos, tanto nacionais como estranxeiros.

A Garda Civil inicia o Ano Santo Xacobeo coa aprobación do novo Plan de Seguridade Xacobea nun ano que seguirá estando marcado polas restricións covid, mantendo un dispositivo de seguridade propio e habitual de seguridade pública sobre os roteiros xacobeos e os seus usuarios, e acorde ás necesidades dos peregrinos.

O operativo durante este ano implica a participación de miles de axentes en once comunidades autónomas, os cales estarán agrupados por especialidades: Seguridade Cidadá, Agrupación de Tráfico, Seprona, Policía Xudicial, Escuadrón de Cabalería, Montaña e Aéreo. Espérase que se incrementen os case 27.000 servizos prestados en 2020, entre os que destacaron 19 auxilios sanitarios, 24 rescates e numerosos auxilios informativos relacionados co covid-19.

A Garda Civil explicou que proporciona o núcleo fundamental da protección ao peregrino e do Camiño, incluíndo a protección do patrimonio histórico-artístico e ambiental, ademais da seguridade cidadá. Este ano o dispositivo amplíase aos máis de 4.000 quilómetros que comprenden os roteiros xacobeos (Camiños de Galicia, Camiños do Centro-Vía da Prata, Camiños do Norte e o Camiño Mozárabe), que complementan os outras roteiros tradicionais e históricos, como o Camiño Francés.

GARDIÁN VIRTUAL DO CAMIÑO. Este ano Santo Xacobeo servirá para renovar a denominación que recibe a Garda Civil como Gardián no Camiño mediante a colaboración existente entre a Asociación de Municipios do Camiño de Santiago (AMCS) francés e a Federación Española de Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago (Feaacs).

Ademais da presenza física dos axentes nos roteiros xacobeos, a Garda Civil intensificará a súa presenza virtual mediante a potenciación da aplicación Alertcops do Ministerio do Interior. Mediante a súa descarga, o peregrino/usuario poderá activar a función Gardián Benemérito, que lle proporcionará servizos de recepción de alertas de seguridade xeolocalizadas en tempo real, así como a posibilidade de contactar co 062, todo iso nunha contorna dispoñible en sete idiomas.

Ademais da participación habitual de axentes da Xendarmería Nacional (Francia), Garda Nacional (Portugal) e Arma de Carabinieri (Italia), este ano a Garda Civil contará co apoio de policías de Estados Unidos, Reino Unido, Alemaña Irlanda, e Brasil.