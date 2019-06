A Garda Civil incauta vídeos do Concello da Cañiza logo dunha retirada de documentos clandestina

A Garda Civil incautouse, por orde xudicial, das gravacións das cámaras de seguridade do Concello da Cañiza (Pontevedra), após a denuncia interposta polo PSOE pola retirada, en coches particulares, de varios archivadores con documentación municipal.

Segundo confirmaron a Europa Press fontes do PSOE desta localidade, os vídeos de seguridade foron requiridos no marco das dilixencias iniciadas despois de que o PSOE presentase ante a Garda Civil unha denuncia pola 'saída' de documentos en archivadores e cartafol, en vehículos de traballadores municipais.

Así, o partido lembrou que os feitos tiveron lugar ao mediodía do pasado xoves, cando "varios veciños" avisaron a cargos do PSOE da Cañiza dos "movementos" que se estaban producindo ás portas do Concello.

Dous coches particulares estacionados, ao parecer propiedade de traballadores municipais, estaban a ser cargados con archivadores. Un deles abandonou o lugar sen que, polo momento, coñézase onde dirixíase nin cal foi o destino deses documentos.

A operación de 'carga' do segundo vehículo foi abortada por axentes da Garda Civil, que foron alertados por unha concelleira do PSOE. Aínda que, nun primeiro momento eses documentos foron precintados e quedaron baixo custodia da Policía Local, a autoridade xudicial reclamounos e xa están á súa disposición.

Segundo explicou o PSOE, trátase de archivadores, en total uns 30, que conteñen información relativa a dietas da Alcaldía dos últimos anos, así como memorias sobre a Festa do Xamón, e outros documentos que inclúen datos sensibles como listas de nomes, DNI, etc.

"DESENCANDENANTE"

O PSOE denunciou que este "baleirado" de documentos produciuse 48 horas antes da celebración do pleno no que foi investido alcalde o socialista Luís Piña, após 40 anos de gobernos do PP.

Os socialistas aseguraron que o "desencadenamento" desta actuación do anterior goberno local foi unha chamada do concelleiro electo de Ciudadanos, que tiña previsto reunirse co candidato do PP, Miguel Domínguez. Este edil trasladou ao anterior alcalde que suspendía devandito encontro porque xa chegara a un acordo de investidura co PSOE.

"Ante as evidentes consecuencias da noticia, Domínguez comezou a baleirar o despacho da Alcaldía, con tal ímpeto, que debeu contaxiar a máis dun traballador do Concello que, seguindo o exemplo do entón aínda rexedor, comezaron a cargar archivadores das oficinas do Concello para os seus vehículos particulares", ironizou o PSOE da Cañiza.