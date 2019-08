A Garda Civil alerta dunha estafa simulando ser o servizo técnico de Microsoft

A Comandancia da Garda Civil da Coruña alertou dunha nova campaña de estafa simulando ser o servizo técnico de Microsoft. A alerta activouse ao recibir o equipo de estafas telemáticas da Compañía desta cidade varias denuncias mediante este modus operandi.

Segundo informa, de acordo con estas denuncias, recíbese unha chamada no teléfono. Ao contestala, os estafadores identifícanse, en inglés ou español, como un servizo de soporte técnico e aseguran que o dispositivo está en risco e é necesario realizar accións urxentemente.

Ademais, aparece un erro no navegador web, un aparente aviso do sistema ou outra xanela emerxente. Xunto co texto do aviso, facilítase un número de teléfono de axuda para solucionar o problema.

CONTROL DO COMPUTADOR. "Unha vez contactaron connosco, proporciónannos unha serie de datos e instrucións para dar maior credibilidade á chamada, comunicándonos que se trata un erro moi grave e que require unha rápida solución, indicándonos os pasos a seguir para permitirlles o acceso ao control remoto do computador e así poder solucionar a incidencia", explica a Garda Civil.

Desta forma, subliñan desde a Benemérita, os estafadores conseguen "o control sobre o dispositivo e acceso a toda a nosa información, coas seguintes consecuencias".

Por iso, lembra que desde Microsoft, "non se porán en contacto connosco salvo que expresamente solicitemos que o fagan". Tamén recomenda non seguir as indicacións que dean "estes ciberdelincuentes".

"En caso de dúbida, é preferible que cortemos as comunicacións e analicemos polos nosos medios o equipo coas ferramentas e programas antivirus e de limpeza dos que dispoñamos, para avaliar que realmente o noso equipo non se atopa en risco", engade. Tamén aconsella contactar con Microsoft ou un servizo técnico de confianza.