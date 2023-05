Los ganaderos denuncian las "prácticas abusivas" de la industria láctea

El Sindicato Labrego Galego (SLG) ha denunciado que las "prácticas abusivas" de la industria láctea "comprometen el futuro del sector". Critica que pongan en marcha estrategias de presión contra las granjas "acordando bajadas generalizas de precios o amenazando con ceses de recogida".

Esta "inestabilidad", ha asegurado, ocurre porque existe "una connivencia explícita por parte de las instituciones públicas responsables de regular" esta situación. Por una parte, critica que la Xunta "se niega a proporcionar índices de costes de producción oficiales, de acceso público y puntualmente actualizados", lo que "dificulta" que los ganaderos puedan apoyarse en datos institucionales para negociar el precio, o el establecimiento de un precio mínimo a cumplir por ley que cubra costes de producción y remunere el trabajo.

Por otro lado, el SLG insiste en que tanto la Xunta como el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación elaboraron la Ley de la Cadena Alimentaria, que prohíbe la venta por debajo de costes y establece precios de negociación y renovación de contratos "que las industrias no están respetando", más como una estrategia para "apaciguar al sector y mantener los privilegios de las industrias lácteas" que con "la verdadera voluntad de garantizar relaciones comerciales justas entre los distintos lazos de la cadena.

Informe Fenil

En este contexto, el sindicato señala que la interpelación a las instituciones públicas realizada hace unos días por la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil) a través de la presentación pública de un informe sobre el sector "no puede sino agravar la tensión existente entre estas y el sector productor".

De hecho, SLG considera que pretende "desviar la atención del hecho de que la industria y gobierno autonómico y estatal están en el mismo bando". En esta misma línea, pide a la FeNIL que aclare por qué, "pese a que Galicia concentra la producción en el Estado, sigue siendo la que tiene un precio más bajo de todas las comunidades, por detrás de Baleares".

"Si la Federación está realmente preocupada por el suministro debería de dejar de castigar al territorio que más produce en todo el Estado", ha reclamado. Así, exige "responsabilidad" a las industrias y a las administraciones públicas, instándolos a "expresar su preocupación por el futuro del sector con hechos, no con puestas en escena". "La alimentación es una cuestión esencial para la ciudadanía, no puede ser abandonada a los intereses especulativos industriales, sin embargo, a día de hoy la bajada de precios al sector productor o la eliminación del IVA de determinados productos alimentarios no está redundando en el precio al que las personas consumidoras adquieren estos productos", ha expresado.

La Xunta defiende que está "vigilante"

En respuesta, la Consellería do Medio Rural ha defendido que está "vigilante" para velar por el cumplimiento de la normativa de contratos en el sector lácteo, así como para "garantizar la estabilidad en los precios" y "asegurar" que no se producen ventas a pérdidas como establece la ley de la cadena alimentaria.

Estas tareas se desarrolla, continúa la Xunta, a través del Servicio de la Cadena Agroalimentaria y Control de Prácticas Comerciales Desleales y con la iniciativa Contaláctea, cuya validez como fuente de datos de consulta pública ha sido solicitada al Gobierno central "en reiteradas ocasiones" con el objetivo de que sea "un referente en la negociación de los precios de la leche".

Así las cosas, la Xunta considera "soprendente" que el SLG hable de "falta de índices de costes de producción oficiales cuando en la orden de de ayudas destinadas a la prestación de servicios de asesoramiento a personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas "se incluyó una ayuda a entidades como esta central, en caso de que introdujeran los datos de las explotaciones en esta aplicación".

Asimismo, agrega que "también se habilitó una modalidad en la plataforma para usuario profesional, y que un sindicato, una organización agraria o una entidad tramitadora con un acceso único pudiera meter los datos de diversas explotaciones que los autorizaran".