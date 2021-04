Los gallegos que superaron el virus recibirán una encuesta sobre secuelas

Los gallegos que hayan pasado el coronavirus recibirán en sus móviles una encuesta voluntaria sobre síntomas persistentes y secuelas para determinar si es necesaria su derivación a una unidad postcovid, que tratarán de forma directa a aquellas personas que hayan estado hospitalizadas.

Así lo han explicado varios expertos durante un seminario web desarrollado este jueves y abierto por el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, para dar a conocer las unidades postcovid creadas en las siete áreas sanitarias, así como sus funciones y el modo en el que trabajarán.

Estas unidades, que comienzan a funcionar este mes en las siete áreas, tratarán de forma automática durante 12 semanas —el tiempo en el que se estima que persisten más síntomas o secuelas— a los pacientes covid que hayan sido hospitalizados. Sin embargo, la intención de la Consellería de Sanidade es que el servicio se extienda a todas las personas que han padecido la enfermedad y pueden presentar secuelas, de modo que reciban una atención multidisciplinar.

Aunque el acceso podrá hacerse desde la Atención Primaria, Sanidade enviará a todos los pacientes registrados como positivos de covid una invitación a realizar la encuesta para determinar si podrían padecer secuelas o covid persistente y, en su caso, derivarlos a la unidad de referencia.

Los expertos llaman a diferenciar las secuelas del 'covid prolongado' y estiman que la mayor parte de estos últimos están sin diagnosticar

La doctora Pilar Rodríguez Ledo, médica de primaria, ha destacado durante el seminario la importancia de contar con una encuesta estandarizada de cribado para conocer el grado de afectación de cada paciente. Esa misma herramienta permitirá tener más información sobre la evolución de la enfermedad a largo plazo.

Para ello, se ha diseñado una encuesta en base a los síntomas mayores o más frecuentes de los pacientes que han pasado la covid —como dificultad para respirar, cansancio extremo, fiebre o febrícula, mareos o pérdida de peso, entre otros— y en base a otros que no son tan frecuentes o no tan "discriminativos", como la cefalea, los trastornos del ánimo, la pérdida de gusto, los síntomas digestivos o la ansiedad.

Pilar Rodríguez Ledo ha diferenciado entre las personas que han pasado el covid y tienen secuelas —sobre todo hombres, de edad avanzada y con otras patologías— y aquellas que presentan covid persistente, esto es, síntomas de la enfermedad pero una vez se han negativizado las pruebas. En este caso las más afectadas son mujeres de mediana edad y sin otras patologías.

Con esta situación, la experta ha advertido de que no están todavía identificados "la mayoría de los pacientes" con covid persistente, dado que se trata de personas jóvenes, sin una vigilancia tan intensa. "Muchos no saben qué es lo que tienen, muchos no consultan, otros sí, pero ante esta presentación sintomática tan variada, no es sencillo", explica.

Estas unidades también tratarán de forma automática a los pacientes covid que hayan sido hospitalizados

Durante la apertura del seminario, el conselleiro de Sanidade ha destacado la importancia de estas unidades y de los cuestionarios a los pacientes para estudiar las consecuencias de la enfermedad e "ir un paso por delante" en el conocimiento del covid-19. "El conocimiento es fundamental; es necesario saber más y mejor de la repercusión del covid en la calidad de vida", ha dicho Comesaña.

En la sesión ha participado también el doctor Alberto Fernández Villar, jefe del servicio de neumología del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, que ha hecho hincapié en la importancia de "marcar unos tiempos" para el paciente y sus secuelas: la fase de enfermedad aguda —en torno a cuatro semanas—, el covid prolongado —de 4 a 12 semanas— y la enfermedad postcovid —más de 12 semanas—.

Asimismo, ha indicado que a las secuelas iniciales primarias que se esperaban de la patología, fundamentalmente pulmonares y tromboembólicas, se han ido descubriendo otras afecciones, como la fatiga, los problemas de concentración, la pérdida de pelo, la disnea o la dificultad para dormir, especialmente en pacientes con cuadros menos graves. Uno de los retos, ha apuntado, será la detección de casos, especialmente aquellos contagiados durante la primera ola y que no tuvieron acceso a una prueba PCR de confirmación.