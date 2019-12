Dos gallegos, seleccionados para una estancia en El Celler de Can Roca

Dos jóvenes gallegos realizarán una estancia de cuatro meses en El Celler de Can Roca tras hacerse con una de las diez becas que otorgan el BBVA y el restaurante tres estrellas Michelin y que forma parte del ránking Best of the best.

Además, otros ocho jóvenes promesas de la hostelería española obtuvieron también una beca de formación.

Los ganadores, tres residentes en Barcelona, uno en Vilanova i la Geltrú, dos en Castellón, uno en A Coruña, otro en Santiago de Compostela, otro en Granada y un último en Madrid, se midieron a otros veinte aspirantes en un concurso de cocina que tuvo lugar en el espacio Mas Marroc, gestionado también por los hermanos Roca.

Los tres responsables del Celler, Joan, Josep y Jordi Roca, supervisaron el momento de elaboración de los platos frente a un reloj de grandes dimensiones que informaban a los participantes del tiempo que les quedaba para ultimar sus creaciones.

Posteriormente, los tres probaron cada una de las propuestas de los jóvenes hasta emitir el veredicto final.

Joan Roca, el chef del Celler de Can Roca, explicó a Efe que los treinta participantes en esta final llegan de una selección previa de entre más de cuatrocientos aspirantes.

Las becas llevaban tiempo en marcha, pero la gran demanda de este año ha llevado a escoger este formato a modo de concurso televisivo de cocina.

De los becados, siete trabajarán durante cuatro meses en la elaboración de platos, mientras que los otros tres lo harán en la sala.

Joan Roca precisó que, junto a sus dos hermanos, intentó "intuir" cuál de los participantes iba a aprovechar más la estancia en el Celler y cuál iba aportar más al equipo del restaurante.

Destacó que los concursantes llegaban de "casi todos los rincones de España" y que, "de alguna forma, contaron a través de la cocina de dónde son, cómo es su creatividad y cómo su talento técnico, porque un plato cuenta muchas cosas".

Los concursantes dispusieron de tres horas para demostrar su talento y originalidad en la cocina con la preparación de una receta propia basada en su historia y experiencia personal.

Los ganadores en el apartado de cocina fueron Maia Aguilar (Barcelona), Oswaldo Javier Arias (Barcelona), Johan Manuel Pelloni (Barcelona), Noureddine Jalloul (Castellón), Ana de la Calzada (A Coruña), Luis Miquel Luque (Granada) y Eric Montes (Vilanova i la Geltrú).

Los tres vencedores de la beca de sala fueron Gloria García (Castellón), José Manuel Mera (Santiago de Compostela) y Rocío Yagüe (Madrid).