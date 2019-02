Los gallegos se reprodujeron durante milenios en un radio de 10 kilómetros

A la izquierda, los gallegos. A la derecha, los vascos. Estas dos comunidades son las extremos genéticos, es decir, entre las que más diferencia hay. Entre ambas se sitúa todo el resto de península Ibérica en un primer mapa genético elaborado por investigadores de la Universidad de Santiago y la de Oxford.

A partir de muestras de ADN de 1.400 personas se investigó el impacto de la migración en España. El equipo de investigación, entre el que se encuentra el catedrático de la USC Ángel Carracedo, se encontró también con mutaciones genéticas particulares en Galicia.

La gente de Lugo no se casaba con la de Outeiro de Rei. Las monfortinas no tenían hijos con los de Ferreira de Pantón. Los de Burela no se enamoraban de las de Foz.

A lo largo de la historia, los gallegos no se mezclaron con poblaciones que estuvieran a más de 10 kilómetros de la suya. El resultado es que Galicia tenga una subestructura genética única en España. Este fenómeno, que también se encontró en zonas de valles pirenaicos, es la primera vez que se describe en una área sin barreras geográficas tan pronunciadas.

Las muestras proceden de estudios clínicos de cáncer tomadas en su mayoría en hospitales de Vigo. Es por eso que hay más resultados del sur de Pontevedra. "Encataríame ter toda Galicia estudada, podería darnos datos da historia de cada concello", señala Carracedo.

La consecuencia de esta forma de reproducirse es que los genes de los gallegos presentan "diferencias espectaculares duns a outros", cuenta Carracedo.

Uno de los efectos de la existencia de tantas subestructuras es que las mutaciones o enfermedades quedan restringidas a su área genética.

Un ejemplo que presenta Carracedo es la ataxia de la Costa da Morte, una enfermdad que provoca dificultades al caminar, hablar o comer. "Que non se expanda desta zona é debido á subestruturas xenéticas que hai nesa zona", explica.

Las poblaciones de Galicia, León y Portugal son las que tienen un mayor legado de genes procedentes del noroeste de África



Los investigadores de Oxford se sorprendieron con este resultado inesperado. "Eu xa vía que os apelidos permiten saber de onde é cada un, polo que tiña a sospeita de que isto podería acontecer, o que non sabía é que é tan extremo".

Las dificultades de comunicación entre lugarse o razones de índole social son algunos de los motivos que pueden estar detrás de esta especificidad gallega.

Los cambios de las últimas décadas hacen que este fenómeno tenga los días contados. "Eu imaxino que vai desaparecer e, como agora aínda se produce, poderíanos dar pistas moi interesantes do noso pasado antes de que todo se mesture", concluye Carracedo.

MIGRACIONES. El objectivo del estudio eran los migraciones en la Península y ver como en el ADN también hay restos de historia.

La investigación apunta a una "agrupación de individuos modernos cuyos límites geográficos coinciden estrechamente con los de distintos reinos, con sus respectivos idiomas, presentes hace más de 500 años", señala Clare Bycroft, una de las autoras.

En el mapa también se recogen las marcas de migración del Sur hacia el Norte. "En Galicia vemos moita continuidade con Portugal", señala Carracedo. Aunque en los últimos trabajos se pueden ver diferencias derivadas de los últimos siglos, la similitud entre comunidades continúa a ser alta.

En la población del noroeste se detectó hasta un 10% de ascendencia de África. En los genes de gallegos, portugueses y leoneses es donde se encuentra un mayor legado africano.

Aunque los motivos se desconocen, Carracedo explica que "nalgúns artigos especúlase que pode que a expulsión dos moriscos foi menos eficaz que noutras partes de España, ou mesmo que se refuxiaron aquí".