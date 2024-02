Un gallego recorre las farmacias de media comunidad en busca de bolsas de orina

Un auténtico viacrucis. Es lo que está sufriendo un vecino de Pontevedra para lograr unas bolsas de orina de pierna, un producto que utilizan determinados pacientes con problemas urológicos y que ahora mismo registra un grave problema de stock.

El afectado, que prefiere mantener su nombre en el anonimato, lleva semanas recorriendo las farmacias de media Galicia para encontrar este tipo de artículos para su mujer, quien a raíz de un problema de salud tuvo que someterse a la extirpación de la vejiga y a una ostomía, por donde drena la orina a través de dos tubos conectados al riñón.

Según explica a este periódico, su esposa necesita este tipo de dispositivos "para hacer una vida lo más normal posible", pero desde hace un tiempo lograr recambios se ha convertido en una ardua misión. "Las farmacéuticas de Pontevedra se vuelven locas para encontrar alguna unidad, pero no las consiguen en ningún lado, y yo estoy tan desesperado que cada vez que puedo salgo con el coche a ver si logro alguna. El pasado fin de semana fui a Lalín, Sarria, Palas de Rei y Arzúa y al final conseguí dos cajas, pero llegué a ir a la provincia de León, porque veo que no hay alternativa", denuncia.

El protocolo dicta que su mujer debería utilizar dos de estas bolsas de forma diaria, pero la enorme dificultad para adquirir recambios ha llevado a este pontevedrés a "estirar su uso" con el consecuente riesgo y preocupación: "No se debería hacer, pero la situación nos obliga a utilizar las bolsas varios días y eso me preocupa. Tengo miedo de que afecte a su salud, porque como van conectadas directamente al riñón, temo que haya una infección. Es desesperante. Ya no sabemos qué hacer", traslada a este medio.

El afectado matiza que la Seguridad Social financia el producto, pero que, para más inri, hay veces que el modelo que llega a las boticas no coincide con el que tiene cargado en la tarjeta sanitaria. Esto obliga a reajustar el pedido, aunque la mayor parte de las veces confiesa omitir este paso, optando por llevarse las unidades disponibles pagando la totalidad del importe. "De hecho, pago las pocas que encuentro, porque no hay", afirma.

Causas y secuelas

El denunciante asegura que hay muchos más afectados y que ha pedido ayuda en el Hospital Montecelo (Pontevedra), pero que allí le han dicho "que casi no tienen unidades para ellos". Extraoficialmente, durante su travesía por las farmacias le han comunicado que el mayor fabricante de este tipo de productos, con supuesta sede en Irlanda, cerró sus puertas hace unos meses, lo que produjo la rotura de la cadena de suministro.

Las fuentes sanitarias consultadas confirman que "existe una rotura de stock" en estas bolsas de orina que van pegadas a la pierna, debido a un problema de producción en "el mayor fabricante mundial".

Como consecuencia, el propio Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra (Chup) se está viendo afectado por la escasez de estos artículos, reservados para los casos más urgentes.

Las mismas fuentes señalan que "hay pocos pacientes con estómago urinario en relación a la población en general". Sin embargo, para quien lo padece la falta de stock es un calvario, ya que ni buceando en Internet hay señales de disponibilidad.

El pontevedrés que relata su historia advierte, además, de que el peregrinaje por las boticas no es lo único que pasa factura, sino que el miedo a quedarse sin recursos le genera a él ya su mujer un estrés constante. "Nos está afectando mucho psicológicamente", asevera.

Precisamente, este mismo fin de semana acaba de realizar una nueva ruta en búsqueda del modelo que necesita su mujer, con 750 centilitros de capacidad y 35 centímetros de tubo. En esta ocasión, paró en todos los establecimientos farmacéuticos que encontró entre Pontevedra y el Barco de Valdeorras, logrando unidades en Forcarei, Avión y Xinzo de Limia. "Después de un largo peregrinaje conseguí tres cajas, pero duran muy poco. Necesitamos una solución. Esperamos que al hacerlo público esto cambie", concluye.