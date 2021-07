Galiza Nova retira a súa campaña 'Rachemos co Xacobeo'

Galiza Nova, a sección xuvenil do BNG, decidiu retirar unha polémica campaña denominada Rachemos co Xacobeo para que "non caiban malentendidos nin manipulacións posibles" das que, no entanto, acusou directamente ao Partido Popular.

Trátase dunha iniciativa promovida este xoves a través das redes sociais e que xerou unha contestación do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. A través dun tuit, o mandatario galego esixía a súa retirada porque vai "contra un dos sectores que máis padeceu" a crise sanitaria do covid.

"Estamos afeitos ao radicalismo do BNG. Non nos collerá por sorpresa ningunha campaña que tente desprestixiar a marca Galicia", sinalaba Feijóo no tuit, no que tamén pedía aos dirixentes nacionalistas que a "desautorizase".

Tamén se pronunciou respecto diso o secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, quen aproveitou a súa comparecencia habitual dos venres para acusar o Bloque de levar a cabo "un ataque aos profesionais da hostalaría e aos símbolos culturais de Galicia".

Para o número dous dos populares galegos, trátase de "un exemplo máis das ideas peregrinas do BNG" que son "importadas desde fóra". Así, Tellado rexeitou esta "turismofobia", dado que Galicia "goza dun turismo tranquilo pero non masificado".

No entanto, este venres, Galiza Nova emitiu nun comunicado no que confirma a retirada da campaña e mostra o seu "total apoio cara aos diferentes sectores económicos galegos implicados", que viven tempos "especialmente duros" pola crise sanitaria e económica.

GALIZA NOVA REAFÍRMASE NAS SÚAS DENUNCIAS. Iso si, os nacionalistas reafírmanse nas denuncias implícitas en Rachemos co Xacobeo, que busca demandar "unha mocidade con futuro, con emprego digno na terra e acceso a unha vivenda". "Por un país vivo, con industria propia e uns sectores produtivos fortalecidos, que aposta pola investigación e pola ciencia", agrega o comunicado.

Así mesmo, Galiza Nova lamenta que o PP "manipule" o seu traballo e as súas propostas "a favor dun futuro digno para a mocidade galega" e "contra aqueles que queren relegar a este país á irrelevancia e á dependencia".

"O presidente da Xunta tacha de radical a nosa campaña e non atopa radical que 200.000 mozos teñan que marchar do país en busca dun futuro digno que se lles nega na nosa terra", engade.

E é que, a xuízo desta organización asociada ao BNG, os mozos "non ven a posibilidade de ter futuro digno na nosa terra coas políticas do Partido Popular, que reducen a Galicia a un modelo low cost de servizos de baixo custo, que non xera riqueza e que fonda na dependencia''.