Galiño promete exercer como Valedora con "paixón" e "profesionalidade"

A nova Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, prometeu este venres o seu cargo e comprometeuse a desempeñalo con "paixón" e "profesionalidade" durante o próximos cinco anos. Así o trasladou no acto institucional convocado este venres pola mañá no Parlamento de Galicia para tomar posesión das súas novas prerrogativas despois de que o pleno do Lexislativo galego a nomeara o pasado mércores como substituta de Milagros Otero, anterior Valedora, quen renunciou ao cargo tras verse involucrada nun caso de abuso de poder sentenciado por varias instancias xudiciais.

A propia Otero estivo presente na toma de posesión de Galiño, á que tamén acudiu o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo; o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices; o delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada; deputados da Cámara autonómica e das Cortes do Estado e cargos institucionais varios.

Tras prestar a promesa de "exercer con independencia" as funcións que se lle atribúen, a nova Valedora iniciou un discurso no que agradeceu a confianza depositada na súa persoa para este nomeamento, que afronta -dixo- "con paixón, vocación e profesionalidade".

Galiño pasa a estar á fronte dunha institución que -relatou- en moitos casos supón o "último tren" para as persoas máis desfavorecidas e subliñou a importancia de traballar a favor delas e en políticas que permitan ter unha sociedade máis aberta, inclusiva, solidaria e transparente. Do mesmo xeito, avogou por traballar "en liña coas declaracións, convenios e pactos internacionais de dereitos humanos" e prestando atención ao "riquísimo patrimonio cultural e lingüístico" que existe en Galicia, contribuíndo ao gozar e a promoción do idioma propia.

Así mesmo, asegurou que o compromiso coa loita feminista será un "aceno de identidade da institución" e que combaterá a violencia machista "en todas as súas manifestacións", da mesma maneira que fará o propio con todos os tipos de acoso, escravitude ou discriminación. Outros aspectos destacados por Galiño durante a súa exposición foron a importancia de coidar os novos dereitos dixitais, as condicións dos emigrantes retornados e os inmigrantes, a consolidación de institucións "fortes e sólidas" ou a sustentabilidade do medio ambiente.

En resumidas contas, a nova Valedora manifestou que o alto comisionado "supón un elemento importante dun Estado baseado na democracia" e remarcou que é necesario "un labor de divulgación e impulso para dar a coñecer o funcionamento interno da institución", dado que "só se pode reclamar o que se coñece".

En canto á súa relación con outras institucións, prometeu traballar desde a "lealdade", aínda que deixou patente que as Administracións "deben aceptar a crítica dun sistema transparente que rende contas ao pobo".

Pola súa banda, o presidente do Parlamento galego, Miguel Ángel Santalices, deulle a Galiño a benvida a unha Valedora cuxa institución representa "un dos alicerces do noso autogoberno" e unha "peza básica para garantir o correcto funcionamento dunha democracia avanzada". Santalices lembrou a traxectoria histórica do alto comisionado, que debe ir "acumulando confianza social e incrementando o seu volume de traballo" co paso dos anos, polo que optou por facer un "obrigado recoñecemento" a todos os seus antecesores, entre eles a Milagros Otero á que lle agradeceu "o servizo prestado a Galicia" como Valedora "desde a lealdade, a responsabilidade e a honestidade que o cargo lle requiría".

De igual forma, mostrouse confiado en que Galiño desempeñará as súas funcións "coa prudencia, o acerto, a vocación e o rigor que caracterizaron toda a súa extensa e intensa folla de servizos como servidora pública". Finalmente, o presidente do Lexislativo galego felicitou aos deputados polo "exercicio de consenso que fixo posible esta designación" e do que desexou que "chegue para quedar", posto que o consenso é unha "demanda consistente da cidadanía que fariamos mal en ignorar".

As reaccións á toma de posesión da nova Valedora non se fixeron esperar, xa que, apenas uns minutos despois da intervención de Galiño, asociacións animalistas remitiron unha das súas primeiras queixas a esta institución, na que denuncian -segundo expoñen nun comunicado enviado aos medios- a publicidade taurina presente en varios municipios galegos.