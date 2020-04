La Xunta declara el luto oficial en toda la comunidad durante el mes de mayo

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha abogado este jueves por no continuar ampliando la situación de estado de alarma, ya que en el actual escenario de reactivación también "sería bueno reactivar la Constitución".

Al término de la reunión semanal del Ejecutivo autonómico, Núñez Feijóo ha insistido en que "es evidente que estamos ya en un escenario en el que sería bueno que la Constitución vuelva a tener la vigencia plena", como le piden al Gobierno central desde diferentes comunidades y partidos políticos.

"Todos los demócratas deseamos volver a tener los derechos y libertades plenos que la Constitución nos otorga", y, en ese sentido, Núñez Feijóo no ve necesario continuar con la situación excepcional que marca el decreto de alarma.

Núñez Feijóo ha defendido que, aun sin la vigencia del estado de alarma, el Gobierno central puede emplear otros mecanismo para coordinarse con las comunidades autónomas. "A ver si somos capaces entre todos de que el Gobierno lo entienda", ha expresado.

Además, en el caso gallego, se precisa del fin del estado de alarma para poder convocar las elecciones autonómicas que estaban fijadas para el pasado 5 de abril pero que se suspendieron a consecuencia de la pandemia.

El decreto por el que se desconvocaron los comicios autonómicos indica que la "convocatoria de las elecciones al Parlamento gallego se activará una vez levantada la declaración del Estado de alarma y de emergencia sanitaria".

DESESCALADA POR PROVINCIAS. El presidente de la Xunta considera que las cuatro provincias gallegas pueden "estar en capacidad de cumplir" con los criterios para iniciar la desescalada en la denominada fase uno.

Feijóo ha explicado que según los datos que se conocieron sobre el plan de desescalada "todas las provincias estarían en condiciones de cumplir la fase uno" aunque el problema para ello es que "desconocemos los criterios sanitarios concretos para saber si pasamos de fase o no".

"Con carácter general la mayoría de los territorios de las cuatro provincias gallegas y la mayoría de los distritos de las siete áreas podrían pasar" a las siguientes fases, ha reiterado el jefe del Ejecutivo gallego.

En este sentido, ha vuelto a pedir que las limitaciones de movilidad no se lleven a cabo mediante fronteras provinciales porque, entiende, no se debe "perjudicar a una provincia completa" como consecuencia de que un único municipio no cumpla las normas.

Incluso, ha recordado, en Galicia ascienden a 140 los municipios que no presentan ningún caso de coronavirus por lo que podrían directamente pasar a la fase tres.

Según el presidente de la Xunta, "no podemos en ningún caso limitar la movilidad de las personas" con estas fronteras que son administrativas y que perjudican y "alteran los derechos de los ciudadanos", además de que impactan en la situación económica y social de los territorios.

La oposición a las limitaciones en base a las provincias ha sido mayoritaria en todas las autonomías, "lo hemos dicho por activa y por pasiva pero parece ser que lo que decimos los responsables sanitarios no importa".

AYUDAS AL TURISMO. El Gobierno gallego ha dado luz verde este jueves a un plan para reactivar el sector turístico y cultural en la comunidad al que se destinarán un total de 27 millones de euros para atender a "dos sectores especialmente castigados por la crisis económica" derivada de la pandemia del coronavirus.

Feijóo ha avanzado que la estrategia de dinamización contará con 47 medidas y programas específicos en los que también se contempla la elaboración de un "nuevo Xacobeo".

El objetivo del plan elaborado por la Xunta, y que presentará al sector este mismo sábado, busca "dar una respuesta rápida a unos sectores que representan el 13 % del PIB" a través de una serie de medidas con las que se "busca demostrar que Galicia es un destino seguro porque somos un territorio seguro".

"Nos convertimos en el primer gobierno que presenta un plan consensuado con los sectores turísticos y cultural", ha proclamado el jefe del Ejecutivo autonómico.

LUTO OFICIAL. El Gobierno gallego ha decretado este jueves "luto oficial" en homenaje a las víctimas mortales del coronavirus en Galicia. Según ha explicado el presidente autonómico, el periodo de luto en la Comunidad se prolongará todo el mes de mayo, desde el día 1 hasta el 31.

"Hace algunas semanas decíamos que esperábamos que abril fuese peor que marzo. Ahora esperamos que mayo sea mejor que abril. Finalizado este primer momento agudo, es momento de rendir luto oficial en respeto a la memoria de las víctimas y sus familias", ha sentenciado Feijóo, tras presidir el Consello de la Xunta.

El presidente gallego ha recordado que, a día de hoy, se computan un total de 551 fallecidos con Covid-19 en Galicia.

COMPLETAR EL TEST. El Sergas comenzó la pasada semana las pruebas del estudio epidemiológico diseñado por la Xunta con el objetivo de definir la auténtica dimensión de la pandemia del coronavirus en Galicia realizado con los test rápidos enviados por el Gobierno central pero ahora estudia la posibilidad de "cruzar" estos test con "otro tipo de prueba para comprobar la verosimilitud".

Así lo ha avanzado este jueves el presidente de la Xunta, que ha admitido que por el momento ha revelado un porcentaje de positivos "muy pequeño" que podría indicar que el virus circuló "poco" por Galicia.

Con todo, ha admitido que pese a que los test rápidos sirven para hacer estudios epidemiológicos es probable que la Xunta cruce estos datos con otro tipo de pruebas porque pudiesen no servir como estudio definitivo pese a que, ha subrayado, las pruebas utilizadas "desde el punto de vista epidemiológico" están "avalados" y cumplen las normas estatales y europeas.

De todas formas, el presidente gallego ha remarcado que las últimas informaciones sobre los test rápidos demostraron que la Xunta tenía razón y no servían para hacer un diagnóstico fiable. "Estábamos en lo cierto", ha expresado.