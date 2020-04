Galicia, única comunidade que mantén as oposicións de profesor antes do verán

A incógnita sobre as oposicións de profesorado en Galicia prolongarase durante un mes. A Xunta decidiu manter o proceso selectivo nos termos previstos, polo menos durante a nova prórroga do estado de alarma (ata o 26 de abril) e mentres os prazos permítano.

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional supeditara inicialmente o mantemento das oposicións á decisión do Goberno central de prorrogar ou non esta situación máis aló do 11 de abril, posto que consideraba que en caso de levantarse o estado de alarma aínda estarían en prazo de celebrar as probas con normalidade.

No entanto e a pesar desta nova prórroga, o Goberno galego deixou clara a súa intención de manter o proceso mentres os prazos o permitan, á espera da evolución da situación sanitaria polo covid-19 no territorio.

A titular de Educación, Carmen Pomar, así o confirmou nunha misiva remitida aos sindicatos de profesores. "A nosa vontade, por respecto aos miles de persoas opositoras que nestes momentos están a realizar un esforzo para prepararse nunha situación tan complexa, é manter o proceso, xa que aínda se está en prazo para levalo a cabo".

Pomar recoñeceu nesta mesma carta que lle gustaría dar "maiores certezas" ante a "preocupación" manifestada polos sindicatos e os propios opositores e deixou a porta aberta a modificar os prazos en función das recomendacións das autoridades sanitarias.

O límite para adoptar unha decisión marcouno este mércores o propio presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, durante unha comparecencia por streaming após a reunión do Consello de Goberno autonómico. "Imos ver como evoluciona esta semana e a seguinte e na primeira semana de maio imos tomar unha decisión de manter as oposicións sempre que teñan todas as garantías", explicou.

ÚNICA COMUNIDADE. Así, no caso de que a previsión epidemiolóxica o recomende, decidirase "deixala sen efecto ata o próximo ano", pero a Xunta quere "aproveitar o traballo feito por opositores" e manter aberta a posibilidade, sempre "coas garantías máximas de seguridade".

"É a fórmula máis razoable", defendeu Feijóo, confiando en que os opositores "comprendan" que o Goberno galego busca "que se poidan examinar sempre que haxa garantías".

Galicia é a única comunidade autónoma que mantén o proceso despois de que o País Vasco anunciase este mércores o adiamento das probas e o resto de territorios adoptasen a súa propia decisión respecto diso (ben pospolas ao ano que vén ou atrasar a súa celebración).

A conselleira de Educación do Goberno Vasco, Cristina Uriarte, afirmou que "é imposible" celebrar as probas da oferta pública de emprego previstas para o próximo 20 de xuño, porque "non dan os prazos", e considerou que "dificilmente" poderá desenvolverse antes de verán.

REXEITAMENTO SINDICAL. A resposta dos sindicatos galegos á postura da Xunta foi de rexeitamento unánime. En declaracións a Europa Press, Suso Bermello (CIG-Ensino) considerou "unha irresponsabilidade enorme" e "un auténtico despropósito" a decisión, que supón ademais "unha emenda á totalidade" ao que manifestara a Consellería de Educación tras a Conferencia Sectorial.

"Miles de persoas están a esperar e merecen un respecto", advertiu a CIG, quen lembra que a Xunta trasladara "claramente" que non se podería seguir co proceso no caso de que o estado de alarma prolongásese "máis aló do 11 de abril".

Desde Anpe-Galicia, tacharon de "inxustificable" e sobre todo "inhumano" que a Xunta manteña esta posición "coa situación de pandemia" que afronta o país, en lugar de terminar coa "ansiedade na que se atopan os opositores".

O sindicato lembra que todas as comunidades autónomas xa decidiron aprazar os procesos selectivos e que Galicia é "a única" que os mantén, polo que insta a Educación a acabar co "desprezo" e a "incerteza" na que se deixa aos aspirantes á Ope.

Pola súa banda, CCOO-Ensino esixe á Consellería que "tome unha decisión xa", para non "manter a incerteza" do persoal opositor que "ve como se alarga a toma de decisións a cada prórroga do estado de alarma", o que ao seu xuízo evidencia "unha actitude errática".

Finalmente, desde FeSP-UXT Ensino consideraron "intolerable" a resposta da Xunta as organizacións sindicais e pediron que se adopte unha determinación desde Educación. "Están a xogar cos opositores", resolveron.

Ademais, unha petición lanzada na plataforma Change.org está recollendo sinaturas para que se apracen as oposicións ata o próximo curso.