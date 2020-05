Galicia vuelve a la playa, al cine, se flexibilizan los paseos, las bodas...

Las cuatro provincias gallegas entran en la fase 2 del plan de desescalada del Gobierno a partir de este lunes, lo que significa que las medidas restrictivas son cada vez menores y la ciudadanía camina hacia la nueva normalidad paulatinamiente con más libertades.



Uno de los principales pasos que da Galicia hacia este nuevo escenario tiene que ver con las residencias de mayores. Aunque la intención de la Xunta era reabrir su régimen de visitas ya la semana pasada, no será hasta este lunes cuando podrán hacerlo, aunque solo aquellas que lleven 15 días sin ningún caso de Covid-19, si están situadas en municipios con bajo índice de contagios y si cuentan con un informe favorable del área sanitaria.

Así, los centros que cumplan estas condiciones podrán retomar las visitas de los familiares, de acuerdo con un protocolo de reactivación en tres etapas elaborado por el Servizo Galego de Saúde (Sergas). De acuerdo con el documento, la mayoría de centros entrarán en la fase 1 de este plan, aunque los más pequeños y catalogados como 'hogares residenciales' y 'viviendas comunitarias' podrán acceder directamente a la fase 2 este lunes.

Para aquellas residencias que entren en la primera etapa, las visitas deberán ser semanales, con cita previa y solo podrá hacerla un familiar de referencia, que no deberá presentar síntomas y tendrá que llevar mascarilla y cumplir el distanciamiento social.

Además, el personal de los centros ya podrán organizar actividades en grupos de hasta 10 personas en interiores y de hasta cinco exteriores, a una distancia máxima de un kilómetro del recinto.

Para instalaciones sociales más pequeñas, que pueden pasar directamente a la etapa 2 del plan del Sergas este lunes, los familiares podrán realizar la visita dos veces a la semana y, junto a las medidas ya incluidas en la primera etapa, se permitirá que los usuarios 'válidos' puedan realizar salidas a la farmacia y al banco a primera hora de la mañana evitando aglomeraciones.

FLEXIBILIZACIÓN DE PASEOS. En cuanto a los paseos, que ya serán sin horarios en toda Galicia, la orden publicada este sábado en el BOE recoge que en fase 2 podrán realizarse en grupos de hasta 15 personas. Además, los menores de 14 años podrán salir acompañados de dos adultos en lugar de uno, tal y como estaba establecido hasta ahora.

Con respecto al deporte no profesional que no requiera contacto físico, podrá realizarse en grupo de 06,00 a 23,00 horas, a excepción de la franja que corresponde a los mayores de 70 años, de 10,00 a 12,00 horas y de 19,00 a 20,00 horas.

PLAYAS Y PISCINAS. Por su parte, las piscinas recreativas podrán abrir con un aforo del 30 por ciento, siempre que sea posible respetar la distancia de seguridad de dos metros entre usuarios. Lo mismo ocurre con el tránsito, permanencia y baño en las playas.



Para poder acceder a la piscina se requerirá la concertación de cita previa con la entidad gestora de la instalación. Se organizarán horarios por turnos, fuera de los cuales no se podrá permanecer en la instalación.

La Orden del Ministerio de Sanidad también recoge que previamente a la apertura, se deberá llevar a cabo la limpieza y desinfección de las instalaciones con especial atención a los espacios cerrados (vestuarios o baños).

Sobre las playas gallegas, el titular de la Xunta ha rechazado la instrucción que introduce el Boletín Oficial del Estado (BOE) de mantener una distancia mínima de seis metros desde la línea de pleamar para contabilizar el aforo máximo. "Supone, en la práctica, vetar buena parte de los arenales de Galicia", ha advertido Feijóo, quien seguidamente ha propuesto que, "si a los ayuntamientos les parece razonable", se distinga el aforo de las playas en función de si la marea está alta o baja. "Si hay que tener en cuenta los aforos de la pleamar, muchos arenales no podrían ser utilizados prácticamente por nadie, o a lo mejor por cuatro o cinco personas", ha asegurado.

VELATORIOS Y BODAS. En cuanto a los velatorios, la orden establece que en fase 2 podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, con un límite máximo de 25 personas en espacios al aire libre o 15 en espacios cerrados, sean o no convivientes.

La participación en la comitiva para el enterramiento o despedida para cremación de la persona fallecida se restringe a un máximo de 25 personas, entre familiares y allegados, además del ministro de culto o persona asimilada de la confesión respectiva para la práctica de los ritos funerarios de despedida del difunto.

Por otra parte, a partir del lunes también estará permitido celebrar bodas con un aforo máximo de cien personas en espacios al aire libre o de cincuenta personas en espacios cerrados y se podrán llevar a cabo en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas.



ESPECTÁCULOS CULTURALES. En la página de ocio, las entrada en la fase 2 de toda Galicia posibilitará la reapertura de locales y establecimientos destinados a actos y espectáculos culturales, como cines, teatros o monumentos. Si se celebra en lugares cerrados, el espectador deberá contar con asiento preasignado y no podrá superarse un tercio del aforo original, ni reunir más de cincuenta personas.

En caso de actividades al aire libre, el público deberá permanecer sentado, guardando la distancia necesaria y no podrá superarse un tercio del aforo original ni reunir más de 400 personas. Además, se recomienda la venta 'online' o telefónica de la entrada.



También podrán retomarse las visitas a monumentos y otros equipamientos culturales, siempre que las visitas no superen el 30% del aforo y cumpliendo las medidas de higiene y prevención, con la instalación de barreras físicas para los trabajadores y la colocación de carteles con normas y recomendaciones. En aquellos lugares donde no se pueda mantener la distancia física, el acceso continuará restringido.

Asimismo, Sanidad establece que los inmuebles deberán someterse de forma previa a la reapertura a una limpieza y desinfección, siguiendo las normas recomendadas por el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) para no poner en peligro los valores culturales.

Mientras tanto, en las bibliotecas, además del préstamo de obras y las actividades de consulta en sala con un tercio del aforo, se podrá hacer uso de los ordenadores y medios informáticos y se permitirá el préstamo entre bibliotecas. Sin embargo, las salas infantiles y las colecciones de libre acceso permanecerán cerradas.

RECORRIDOS OBLIGATORIOS EN MONASTERIOS O CATEDRALES. En los recintos religiosos con culto, como iglesias, colegiatas o catedrales u ocupados por comunidades religiosas como monasterios, abadías o conventos, Sanidad recomienda establecer recorridos obligatorios para separar circulaciones.

Si no fuera posible garantizar la distancia interpersonal de dos metros, se exigirá el uso de mascarillas a los visitantes o se deberán establecer horarios diferenciados de visita. Los responsables de los inmuebles permitirán únicamente las visitas individuales, o de convivientes.

En lo que respecta a las misas, se permite celebrar con un 50% del aforo, usando mascarilla, asientos individuales o bien manteniendo la distancia en los bancos. No se permitirá el uso de agua bendecida, el contacto personal, ni la actuación de coros. Igualmente, se limitará el tiempo de las celebraciones.

En el caso de los ritos musulmanes, deberán usar alfombras personales y se ubicará el calzado en los lugares estipulados, embolsado y separado; y que las abluciones rituales (lavado de diferentes partes del cuerpo para purificarse antes de la oración) deberán realizarse en casa.