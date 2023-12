Galicia vivirá un puente con lluvias y claros y temperaturas suaves

Si hubiese que resumir con una palabra el tiempo que hará este largo puente en Lugo, esta sería variable. Se esperan lluvias, pero también claros, a excepción del jueves, día en el que según Meteogalicia, lloverá durante toda la jornada. "A primeira metade do mércores, haberá tempo seco con néboa, frío e sol pero pola tarde choverá. O xoves será o día máis desapracible. Haberá chuvias persistentes pero subirán as temperaturas. E o venres haberá chuvieiras pero tamén sol, pero fará máis frío", resumía este lunes Juan Taboada, desde Meteogalicia.

Aunque todavía es pronto para dar una predicción fiable de lo que pasará el fin de semana, se espera que, en principio, el sábado y el domingo en Lugo vengan secos, lo que no sucederá en la costa atlántica. "De momento, hai incerteza. Dependerá de onde se sitúen as borrascas. Non poderiamos descartar chuvia pero choverá máis na costa de Pontevedra e da Coruña. En Lugo, a chuvia será escasa", comentaba Juan Taboada.

En el resto de España, el pronóstico será similar. Tiempo inestable y temperaturas que subirán y bajarán pero, en todo caso, más suaves que lo habitual para estas fechas. Por lo tanto, hasta el miércoles hará más frío y el resto de la semana los termómetros alcanzarán valores más templados.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, advierte que el miércoles se volverán a registrar heladas en gran parte del interior peninsular así como en la mitad norte y centro. En los Pirineos y la Cordillera Cantábrica nevará en torno a los 900 y 1.200 metros y, una vez que el frente se desplace, dejará cielos despejados con temperaturas frías pero más suaves que en días anteriores. Las temperaturas aumentarán a lo largo del día hasta alcanzar máximas en torno a los 18 y 20 grados en la costa mediterránea y el valle del Guadalquivir. Mientras tanto, el interior de la península oscilará entre los 10 y 15 grados. La Aemet no descarta lluvias en puntos de Andalucía.

Frío y niebla en la muralla de Lugo este martes. XESÚS PONTE

En cualquier caso, un frente dejará lluvias en Galicia, Asturias y el noroeste de Castilla y León a partir del miércoles por la tarde, que continuarán el jueves salvo en Andalucía o Murcia, donde podría llover aunque de forma débil.

El viernes llegarán varios frentes que traerán lluvias a amplias zonas de la Península y Baleares, salvo en el sureste. En los Pirineos, nevará. El sábado y el domingo las precipitaciones quedarán acotadas a una parte de Galicia, el Cantábrico y los Pirineos. En el resto de España, aparecerán intervalos nubosos, con pocas lluvias. El domingo, las máximas oscilarán entre los 10 y los 15 grados en el interior, 15 en el litoral y 20 en el Mediterráneo y Cantábrico.

En Canarias, sol, aunque el miércoles y el jueves habrá intervalos nubosos en las islas más montañosas, con lluvias débiles. Las mínimas serán de 18 a 20 grados en el interior y de 24 a 26 en la zona de la costa.