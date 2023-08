Galicia vive el resurgir y un nuevo 'boom' de las orquestas este verano

Las orquestas, grupos y otras agrupaciones musicales de la verbena gallega están viviendo uno de sus mejores años. Los resultados de esta temporada estival son mejores que en los años anteriores a la pandemia y desde la agencia de representación Gaias Eventos calculan que en este 2023 se celebrarán alrededor de 5.000 verbenas en toda la comunidad, de las cuales un 95% son durante el verano.

Tras varios veranos muy duros en los que la formaciones se vieron muy afectadas a nivel económico como consecuencia de la pandemia, el sector está volviendo completamente a la normalidad. Víctor Antón, gerente de Gaias Eventos, revela que un 70% de las orquestas ha conseguido volver a los escenarios y hay un volumen de transacciones superior a los años prepandemia. Antón recalca que "es un momento muy dulce, hay mucha demanda y éxito entre el público".

Las orquestas con más actuaciones en Galicia durante este año, según los datos de la agencia de representación Gaias Eventos, son Los Satélites (199) y París de Noia (193), a las que siguen Marbella (180) y Olympus Red Tour (150). Capitol también supera la barrera de las 100 actuaciones alrededor de la geografía gallega y El Combo Dominicano oscila entre las 90 y las 100 fechas en el 2023. La orquesta Panorama tiene un verano non-stop, pero no se encuentra en esta lista porque muchas de sus actuaciones son fuera de la comunidad gallega, explican desde la agencia. En este sentido, Antón destca que "estamos exportando nuestras orquestas y dándolas a conocer en el resto de España".

Orquestas como Panorama y París de Noia ya son reconocibles fuera de Galicia, pero otras como Marbella ya tienen varias fechas en otros lugares de España y están en total crecimiento. En palabras del representante: "Somos un referente en el mercado nacional de la verbena".

En lo que se refiere a la provincia de Pontevedra, hay aproximadamente 60 orquestas registradas actualmente, entre las que figuran nombres como Panorama, Marbella. Kubo, New York, Miramar, Los Player"s o Ritmo Joven.

Este año "todo el mundo quiere orquestas", dice Antón, que desvela que desde hace algún tiempo los ayuntamientos están optando por situar a las formaciones artísticas como un gran atractivo de su programación festiva.

La contratación de orquestas está siendo "histórica" este verano y, los clientes potenciales son las comisiones de fiestas y los ayuntamientos. El proceso de contratación no funciona a través de un caché fijo sino que el mundo de la verbena se rige por el santoral. Las fechas más caras este año y generalmente son la festividad de Santa María, el 15 de agosto; San Roque, el 16 de agosto; Santiago Apóstol, el 25 de julio; y en la zona de Pontevedra, el San Benito, el 11 de julio.

Antón incide en que la noche más importante fue la del 15 de agosto, en la que hubo alrededor de 400 verbenas alrededor de la comunidad gallega y también desvela que el volumen de contratación de cara al verano que viene es "altísimo". A estas alturas, orquestas como París de Noia ya tienen programadas 130 actuaciones y otras como Marbella, han acordado ya alrededor de 70 más.

Para el gerente de Gaias Eventos Galicia es "el país de las 5.000 verbenas", lo que permite mover un importante motor económico para la comunidad. En las fiestas no solo participan agrupaciones musicales, sino que también generan ingresos las empresas de pirotecnia, de electricidad, gastronómicas y hosteleras, feriantes, etc. Además, a diferencia de otros lugares de la península en los que hay que pagar por ver el espectáculo, en Galicia es una oferta de ocio gratuita lo que la convierte, en palabras de Antón, en un "gran atractivo turístico".

Se trata de un trabajo de temporada en el que lo habitual es que los cantantes de las orquestas punteras libren solamente un par de veces al mes. Los datos de Gaias Eventos indican que el 80% de los músicos, cantantes y trabajadores de las agrupaciones se dedican exclusivamente a este mundo, por lo que es imprescindible trabajar sin parar en verano para poder vivir de ello en invierno.

A partir de octubre el trabajo es mínimo, se suele ensayar, trabajar en salas de fiesta y preparar el repertorio, la puesta en escena y la escenografía de cara a la nueva temporada. "Durante el invierno casi no hay verbenas, las más destacadas son el San Martiño o los Carnavales, por lo que hay que hacer un 90 por ciento de la producción en verano para cuadrar los ingresos anuales", concluye Antón.

París de Noia, la favorita en 2023

Según la web especializada en verbenas y espectáculos Orquestas de Galicia, que realiza rankings basados en las preferencias de los gallegos, la orquesta más popular de este verano está resultando París de Noia, que lleva liderando las listas desde comienzos de 2023. Lo habitual durante los últimos años es que la orquesta Panorama esté a la cabeza de las listas de esta web, pero este verano se sitúa en el segundo lugar a una muy corta distancia de París de Noia.

El tercer puesto es para El Combo Dominicano. La formación canaria ocupa un año más el podio de agrupaciones favoritas de los gallegos. En cuarto lugar se encuentra Los Satélites, que han subido tres puestos respecto al mes de julio del 2022; les sigue Olympus con su gira Red Tour, que han bajado un puesto en comparación con la temporada pasada.

Los diez primeros lugares se completan con formaciones como Cinema, La Fórmula, La Misión y Marbella. Les siguen las orquestas Kubo, Finisterre, New York, Charleston Big-Band, Saudade, Gran Parada, Fania Blanco Show, Miramar, Trébol, Los Player’s, Panama, Acordes, Solara, Ritmo Joven y La OcaBand.

José Antonio Blas Piñón, director de París de Noia: "Tras tres años nefastos vivimos un momento muy dulce en la París"

José Antonio Blas Piñón, más conocido como Blas, excantante de la orquesta París de Noia y actual director de la formación, revela que están viviendo un verano "muy dulce", porque "hay trabajo y la gente viene a la fiesta con muchas ganas. Estamos funcionando muy bien y gustando muchísimo, el resultado no podría ser más positivo", dice.

El histórico cantante revela que el índice de satisfacción es "total", porque el volumen de contratación ha sido muy alto y ya tienen 130 fechas para 2024, e incluso para 2025 y 2026. Además hace hincapié en lo "necesario" que era vivir un momento así ya que venían de tres años nefastos entre pandemia y postopandemia. "Fue muy duro porque la crisis estaba y está ahí y perdimos totalmente nuestra vida profesional".

Después de un total de 193 fechas en los meses de verano revela que los artistas de la orquesta tienen muy poca vida personal en la época estival, ya que como mucho libran uno o dos días en todo el mes todo cambia a partir de octubre cuando cogen vacaciones y vuelven en noviembre para preparar el espectáculo de la nueva temporada.

Fernando Bouza, cantante de Marbella: "No tengo vida personal en verano y el poco tiempo libre lo utilizo para descansar"

Fernando Bouza, más conocido como Nando, lleva casi 30 años en el mundo de la verbena en los que ha pasado por orquestas como Capitol o Los Player’s. Desde 2017 es uno de los cantantes de Marbella, formación con más de 180 actuaciones este año. Nando resume su verano rápidamente: "Mi vida estos meses es solamente profesional".

Con 26 actuaciones en julio, 28 en agosto y 26 en septiembre casi no tiene días libre durante tres meses. "Los pocos días que no trabajamos se aprovechan para despejar el estrés de viajar y estar relajado". El artista revela que lo habitual es llegar a casa alrededor de las siete de la mañana y "entre que llegas, comes algo y te duchas, ya son las ocho".

En su caso, aprovecha para descansar lo máximo posible, ya que al tener actuaciones diarias es muy importante descansar la voz. "Mi tiempo libre lo aprovecho para dormir, si puedo incluso hasta las cinco de la tarde". Son meses de mucha entrega y mucho trabajo en los que renuncia hasta a comer con su mujer y su hija para poder estar "a tope" para la actuación del día. A pesar de esto, el resto del año la rutina es más relajada y al ser una orquesta de alto nivel puede vivir de este trabajo durante todo el año.

Eric Hidalgo, cantante de la orquesta Fuego: "El volumen de fechas en las orquestas pequeñas es muy elevado"

Eric Hidalgo lleva muchos años sobre el escenario. Se unió a la orquesta Fuego este año, pero es un rostro conocido por haber sido vocalista de Los Satélites durante 17 años. Hidalgo dejó la histórica formación coruñesa porque necesitaba un descanso y llevar un ritmo de vida más relajado en verano, ya que no podía pasar tiempo de calidad con su familia.

"Mi mujer y yo casi no nos veíamos". La realidad es que Fuego ha tenido 27 actuaciones en el mes de agosto y esto no le está permitiendo tener los días de descanso que esperaba. "A pesar de lo que se piensa, en verano el volumen de trabajo en las orquestas más pequeñas también es muy elevado". El mayor consuelo es que su mujer está de vacaciones estos días y va a verlo actuar, lo que les permite pasar más tiempo juntos.

Ahora vive la experiencia de hacer sesiones vermú, ya que en Los Satélites solo actuaba por la noche, y explica que es mucho más "complicado" compaginar una verbena con una sesión matinal al día siguiente porque solo se pueden descansar cuatro o cinco horas al día.

Éxito total Orquestas con fechas para 2026

Este verano está siendo todo un éxito para las orquestas, tanto para las más punteras como para las más pequeñas. La pandemia y la postpandemia han hecho que la gente acuda a las verbenas con más ganas que nunca y ya hay ayuntamientos y comisiones de fiesta que tienen contratadas fechas a muy largo plazo.



El año que viene orquestas como la París de Noia ya tienen pactadas 130 actuaciones y,por si no fuera poco, ya hay fechas para 2025 y 2026.