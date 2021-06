Galicia vivirá un fin de semana veraniego con temperaturas de más de 30 grados

Galicia vivirá un fin de semana veraniego, con cielos despejados y temperaturas que superarán los 30 grados en puntos del interior y los 25 en el litoral.

Según la previsión de MeteoGalicia, la influencia anticiclónica que comenzó este viernes se extenderá sábado y domingo, con cielo abierto, ascenso progresivo de las temperaturas y sensación de calor.

Bo día! As altas presións dominan hoxe a situación meteorolóxica e pasarán a fin de semana en #Galicia.

Tempo de verán😎Ceo aberto e ascenso de temperatura. Hoxe superando os 25ºC no interior e os 20ºC no litoral. Na fin de semana continuará o ascenso, con sensación de calor. pic.twitter.com/1kRKwcNugU