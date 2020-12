Galicia lleva tramitadas más de 4.400 denuncias por incumplir restricciones anticovid

La Policía Autonómica tramitó desde el pasado 25 de octubre 62 denuncias por movilidad no permitida, 17 por incumplimiento de la limitación de movilidad en horario nocturno y 52 por reuniones entre no convivientes cuando estas no estaban autorizadas.

Así lo ha revelado este miércoles el conselleiro de Sanidade, Julio Garcia Comesaña, durante la rueda para dar cuenta de las medidas del comité clínico de esta semana, en la que precisó que, en total, se han tramitado más de 4.400 denuncias "por incumplimientos varios" en la comunidad.

Entre otras cuestiones, el conselleiro ha resaltado que, en el último mes y medio, la autonómica ha puesto más de 550 denuncias por no llevar mascarilla, lo que evidencia que "un porcentaje, aunque pequeño, de los gallegos, no la usan el tiempo que deberían". Ante esta situación, ha vuelto a apelar a la "colaboración de todos".