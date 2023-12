Galicia toma medidas ante la gripe y recomienda el uso de mascarilla en centros sanitarios

La Xunta tomará medidas desde este mismo viernes ante la proximidad del pico de la gripe. Así, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) pospondrá actividades no prioritarias y, al menos durante 15 días, recomendará el uso de la mascarilla con carácter general para todos sus centros, tanto hospitales como de Atención Primaria.

Así lo ha avanzado el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en una rueda de prensa conjunta con la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán Parrondo, y el director xeral de Asistencia Sanitaria, Jorge Aboal, para valorar la situación de la ola de infecciones respiratorias y la situación de las urgencias.

Los responsables del Sergas han explicado que han aumentado un 8% las asistencias a urgencias en el mes de diciembre de este año –de 2.500 en 2022 a 2.700 en este año– y, ante la posibilidad de estar en pleno pico de la gripe o a punto de que llegue, se han adoptado medidas.

Aparte de la recomendación general de mascarillas –no obligación–, que entrará en vigor a las 15.00 de la tarde de este viernes, se han activado los planes de contingencia en los hospitales con la contratación de personal, incluidos médicos y enfermeros, y la habilitación de un total de 80 camas en todas las áreas sanitarias excepto en la de Lugo.



Comesaña niega un "colapso" en los hospitales

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha mostrado su disposición a comparecer en el Parlamento, como ha reclamado el BNG, sobre el pico de los casos de gripe, pero ha negado categóricamente que esta situación haya provocado el "colapso" en los hospitales.

Comesaña ha salido al paso de las críticas de la oposición y, en concreto, de la líder de la oposición, Ana Pontón, que ha solicitado una reunión de la Diputación Permanente del Parlamento para que comparezca el conselleiro.

"No habrá problema para ir si así se decide", ha apuntado el conselleiro, quien a renglón seguido ha pedido a Pontón que "cuide bien los términos" porque los servicios sanitarios "no están colapsados" y no se colapsaron "ni en la pandemia" del coronavirus, sino que están "trabajando con normalidad".

Así que ha insistido en que no se puede hablar de "colapso" y ha considerado que el uso de este término por parte de la oposición tiene "algo que ver con la campaña electoral", por lo que ha pedido que no lo utilicen "con tanta alegría".