'Galicia entre todos': el lema del PPdeG para "teñir de azul Galicia"

El PPdeG ha celebrado este miércoles la primera reunión de su comité de campaña para las elecciones municipales del 28 de mayo, en las que tendrá por lema 'Galicia entre todos', con independencia de que las candidaturas en cada uno de los 313 ayuntamientos pueda variarlo.

La secretaria general de los populares gallegos, Paula Prado, ha sido la encargada de dirigir este encuentro celebrado en la sede del partido en Santiago. Desde allí, ha marcado el ya habitual reto de conseguir mayorías absolutas en las corporaciones locales, porque ganar los comicios "no es suficiente" para que las alcaldías acaben en manos de lo que ha denominado "pactos de perdedores", en referencia a los acuerdos establecidos entre fuerzas de izquierdas.

"Probablemente seamos la fuerza más votada en todos los municipios de Galicia, pero eso no es suficiente. Tenemos que llegar a la mayoría suficiente para poder gobernar, no nos llega con tener un sobresaliente, no nos llega con un 9. Tenemos que tener el 10, la matrícula de honor, ir a por la mayoría absoluta", ha insistido la 'número dos' del PPdeG, en declaraciones a la prensa.

Con el lema 'Galicia entre todos', los populares pretenden presentar su proyecto de gobiernos de "solvencia" -ha puesto como ejemplo el de la Xunta- con una llamada a la participación: "Son tres palabras fundamentales porque una persona sola, un partido solo, no somos capaces de llegar a todas partes".

El gran pistoletazo de salida a la precampaña la dio el sábado el gran acto celebrado en el Multiusos Fontes do Sar de Santiago con los 313 candidatos en Galicia y la presencia de los líderes del partido a nivel nacional y autonómico, Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda. Unos "referentes", según ha recalcado Prado.

A partir de este miércoles y durante los 88 días que restan hasta la campaña, será el comité el que trabaje "a destajo". Se trata de un órgano en el que están presentes el redactor del programa marco para Galicia y portavoz en el Parlamento gallego, Pedro Puy, el vicesecretario de Organización, Pedro Rojo, y la diputada Noelia Pérez como coordinadora de Igualdad, una figura que incorporan por primera vez en la carrera a los comicios.

"TEÑIR GALICIA DE AZUL"

El objetivo, tal y como ha remarcado la secretaria general, es "teñir Galicia de azul" la noche del 28 de mayo y hacerlo con mayoría absoluta. También en las ciudades, un ámbito en el que son conscientes de que "se les resiste más" -actualmente, no gobiernan en ninguna de las siete urbes- pero en el que ven una tendencia "al alza" a través de las encuestas.

En cualquier caso, el mensaje que los populares intentarán trasladar de cara al 28M será que "puede haber muchas alcaldías que se les escapen por no llegar, por un puñado de votos, a tener esa mayoría absoluta".

En este contexto, el PPdeG tendrá que transmitir su "proyecto de estabilidad frente al pacto de perdedores de otros partidos que no les importan sacar dos, tres o cuatro concejales cuando saben que, juntándose tres o cuatro fuerzas, consiguen la Alcaldía" para luego estar inmersos en "luchas internas" y no en resolver "los problemas de la ciudadanía".

CARGA CONTRA BNG Y PSdeG

Paula Prado también ha aprovechado esta comparecencia para cargar contra un BNG "instalado en el independentismo y en el ecologismo radical, que tanto daño está haciendo" al territorio gallego en la agricultura y en la pesca, según ha dicho.

Asimismo, sobre el PSdeG, la 'dos' del PPdeG ha apuntado a las "crisis constantes" que está viviendo con "renuncias, ceses y dimisiones de concejales", así como con el "nerviosismo" por la supuesta implicación de diputados socialistas gallegos en el caso 'Mediador'.

Prado también ha respondido a las palabras del delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, quien acusaba a la Xunta y al PPdeG de practicar 'Feijoocentrismo'. Al ser preguntada al respecto, la secretaria general le ha sugerido que se "preocupe más por los problemas que tiene Galicia y que tiene que resolver el Gobierno de España".

"Le digo al delegado del Gobierno que en vez de preocuparse por el PP se preocupe del problema del viaducto (de la A-6), de que llegue el AVE a Galicia, de los problemas que tenemos en el litoral... Y así podría seguir", ha enumerado, para recordarle a Miñones que su cargo "está para eso, no para estar haciendo críticas a un partido político".