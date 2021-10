"Galicia tiene materias primas y sin acceso a ellas la industria colapsará"

Estamos en plena crisis mundial de materias primas y la mayoría está en el subsuelo. ¿Tiene Galicia alguno de esos metales y tierras raras tan codiciados por la industria?

Tener los tiene, sin duda. Galicia es una de las comunidades con mayor riqueza geológica y con mayor potencial minero junto a Extremadura y Andalucía. Hay una iniciativa de la Unión Europea lanzada en el año 2008 donde alerta de las materias primas fundamentales sin las que la industria tendrá que parar. Es una lista que se actualiza cada tres años y, de los últimos 30 materiales definidos, en Galicia hay indicios de al menos diez de ellos.

¿En cantidades suficientes para explotar?

Algunas materias primas están bastante investigadas y con otras conviene indagar más. Las empresas solicitan cuadrículas de terreno para investigar, pero es un proceso muy caro. Por eso es importante que las administraciones fomenten eso y colaboren. Las que conocen la importancia de la minería metálica, como Andalucía, ya lo están haciendo. Hablamos de materiales fundamentales para la transición energética y que son la base de la cadena de transformación industrial.

¿Cuáles de esos materiales críticos tenemos aquí?

Litio, wolframio, niobio, tantalio, antimonio, tierras raras...

¿Y el cobre no es crítico?

En la Unión Europea todavía no, pero está a punto de serlo, como en otros países industrializados. Canadá, que es el sexto productor mundial, lo incluyó ya como materia prima crítica. La tasa de dependencia de la UE con el cobre es del 86% y se espera que las necesidades de cobre de aquí al año 2030 aumenten en un 600%.

En Touro-O Pino hay un proyecto para explotar cobre. ¿Qué relevancia tiene ese yacimiento en el contexto de España y Europa?

Es uno de los grandes yacimientos del sur de Europa y un artículo científico lo catalogaba como depósito de clase mundial por su cantidad. Ya fue explotado en los 70 hasta mediados de los 80. Ahora hay un proyecto nuevo de minería que quiere explotar los activos, recuperar los pasivos y restaurar la zona. Se apunta a la creación de 400 empleos directos y 1.600 indirectos, lo que supone un impacto industrial muy importante en la comarca. Una consultora independiente tasaba en 2.540 millones de euros su repercusión en la comunidad. Pero más allá de la cifras, la clave aquí es que se pueda producir desde Galicia una materia prima crítica para ponerla a disposición de la industria transformadora. Sin materias primas nos podemos quedar sin industria. Y con la mina de Touro-O Pino no hablamos solo de impacto local sino autonómico, ya que en Galicia tiene mucho peso la industria de la automoción y el coche eléctrico, que acabará implantándose más pronto que tarde y necesita cuatro veces más cobre que uno convencional.

¿Tiene realmente la minería potencial por sí misma para impulsar el sector industrial gallego?

Sin ningún tipo de duda. Y eso es lo que intentamos transmitir, la importancia de tener acceso a las materias primas. Europa calcula que 350.000 personas viven actualmente de esas materias primas pero que 20 millones de puestos de trabajo dependen directamente de tener acceso directo y sin distorsiones a esas materias, así que si no accedemos a ellas la industria puede colapsar.

¿No es paradójico depender de terceros países para conseguir algo que en realidad tenemos aquí?

Esa es una de las cuestiones más importantes, porque fiar los recursos a terceros es de locos. El ejemplo son las tierras raras, que son elementos electromagnéticos que en pequeño tamaño consiguen potencias importantes, lo que las hace fundamentales en la industria tecnológica. Hoy, el 97% de ese mercado mundial está en manos de China. Y depender de China para desarrollar todos esos productos en lugar de investigar el aprovechamiento de recursos propios parece de locos, porque en cualquier momento se corta el grifo y volvemos a lo de antes: el colapso de la industria.

Pero hoy existe mucha contestación social a la minería. ¿Existe la minería sostenible?

Es sostenible porque efectivamente integra en el proyecto de explotación la restauración integral de la zona, los controles ambientales, la preocupación por el entorno... Hoy se monitoriza el proceso minero en todo momento. Pero es sostenible la de Europa, que se realiza con estándares altos de calidad ambiental y económica y tiene en cuenta todos los aspectos. Esa es la minería que la sociedad debe conocer, porque la de otros lugares del planeta no es así.

¿Y tiene la geología gallega, más allá de la minería, potencial económico a nivel turístico?

Sin ninguna duda. En los últimos años surgió impulsada por la Unesco la figura del geoparque, que pone en valor lugares con valor etnográfico y cultural que tienen como eje común una geología particular. Los sellos de la Unesco son garantía de calidad y se demuestra que mucha gente se mueve para conocer estos geoparques. Y en muchos casos no hace falta ni que sean geoparques, porque la playa de As Catedrais no lo es y recibe miles de visitas todos los años por su geología.

Galicia también es rica en geotermia, al menos algunas zonas. ¿Está infrautilizada esa geotermia a nivel energético?

Desde mi punto de vista sí. Es una energía de nuestro subsuelo que podría solucionar algunos de nuestros problemas de desabastecimiento o coste energético. Es uno de los campos con potencial que tenemos que investigar mucho más, sobre todo su uso para población.



"Aquí tuvimos lava hace 350 millones de años pero hoy no"

Por cierto, los geólogos son los únicos que parecen disfrutar con el volcán de La Palma.

Los geólogos nos temíamos esta cuestión, lo que no sabíamos era cuándo. Hubo ciertas erupciones que están datadas históricamente y sabemos que podía ocurrir otra, especialmente en La Palma y El Hierro, que son islas más jóvenes y más expuestas.

¿Qué podemos esperar ahora?

Ahora no sabemos cuándo va a parar. Tenemos que fiarlo a la estadística, pero parece que hay erupción para largo.

¿Aumenta la actividad del Cumbre Vieja el riesgo de otras erupciones en Canarias?

No tiene por que. Lo que es cierto es que hay mayores posibilidades de que existan eventos volcánicos en las islas del oeste porque las del este son más antiguas. Todo esto se relaciona con unos penachos de plumas de magma que hay a 2.900 kilómetros de profundidad que ascienden, un mecanismo que originó muchas islas, como Azores, Hawái o las Canarias. Hace 25 millones de años esas plumas impactaron creando Lanzarote y Fuerteventura. Y después fueron apareciendo el resto. Eso hace que la actividad magmática se concentre principalmente en las islas más jóvenes. Hace 10 años hubo vulcanismo submarino en El Hierro y ahora el volcán de La Palma.

Galicia no tiene volcanes pero sí mucha geotermia. ¿Podría salir un día lava en lugar de agua caliente?

No tiene nada que ver. Es imposible. Lo que nos queda aquí es una cuestión de calor asociada a procesos magmáticos, pero es imposible que salga lava porque no la hay. La hubo, pero de eso hace al menos 350 millones de años. Hoy en el subsuelo gallego no hay proceso volcánico que dé lugar a erupciones. Galicia no tiene volcanes, pero a veces sí se mueve el suelo.

¿Hay riesgo de grandes terremotos o tsunamis?

De tsunamis no lo parece, pero de terremotos sí que tenemos fallas activas, como la de Sarria-Triacastela, donde se registró el gran terremoto de 1993. Es previsible que se produzcan terremotos de esa magnitud por encima de 5 porque habrá pequeños reacondicionamientos. En realidad, terremotos se producen todos los días, hay mucha actividad sísmica, aunque no son perceptibles para los humanos.