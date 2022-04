Galicia termina la Semana Santa con una ocupación media del 80%

La Semana Santa ha finalizado en Galicia con una ocupación media de 80%, según ha comunicado Vicepresidencia Primera de la Xunta en una nota de prensa. Además, el sector estima que en el caso de destinos turísticos como Ferrol, Ourense, Santiago de Compostela, la Mariña lucense o la Ribeira Sacra la ocupación fue incluso mayor, situándose entre el 90% y el 100% en algunos casos.

El buen tiempo meteorológico y las reservas de última hora para los días festivos, especialmente a partir del jueves, permitieron a Galicia cerrar la Semana Santa con una ocupación media por encima de las previsiones establecidas por el sector en parte de los destinos turísticos gallegos.

A MARIÑA Y RIBEIRA SACRA. Por provincias y territorios, Santiago y A Coruña cumplieron con las expectativas de ocupación, situadas sobre el 80%, mientras que en Ferrol, durante los días grandes de esta Semana Santa registraron una ocupación media del 90%. En otros lugares como la Costa da Morte, la ocupación se situó en el 60%.

En Pontevedra, Sanxenxo marcó una media de ocupación del 80% de sus plazas hoteleras, que incluso rondó el 90% en los hoteles de más categoría. En Vigo, la ocupación se quedó sobre el 70%.

En Lugo, A Mariña fue el territorio que alcanzó mejores cifras de ocupación, con un 75%, junto a la Ribeira Sacra, donde la ocupación estuvo sobre el 80%, con cifras incluso superiores en los establecimientos de turismo rural. En el caso de la provincia de Ourense se registró una ocupación de jueves a domingo del 80%.

Con estos datos, la administración autonómica ha puesto en valor "el gran trabajo del sector turístico" y la elección del viajero de origen nacional y de proximidad, que "supo ver en Galicia el destino ideal para esta Semana Santa".

MÁS DE 2.000 PEREGRINOS DIARIOS. Por otra parte, el Camino de Santiago ha jugado un papel fundamental en la llegada de viajeros, ya que se alcanzó una media de más de 2.000 peregrinos diarios durante los días festivos, lo que se tradujo en la llegada de más de 6.700 peregrinos entre el Jueves Santo y el Domingo de Pascua.

SEMANA SANTA "MAGNÍFICA Y ÓPTIMA". El presidente de la Federación de Hostelería de Galicia y de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Lugo, Cheché Real, ha destacado una actividad en Semana Santa, en Galicia y en Lugo "magnífica y óptima".

El "buen tiempo", ha valorado, ha acompañado a esos días festivos, y aún en el sector "recaban datos" para conocer como fueron las cifras de esa semana. Real ha adelantado que "las cifras en cuanto a ocupación fueron muy buenos, y la presencia de la gente en la calle en los diferentes puntos de la provincia y de Galicia en general".

En cuanto a ocupación hotelera, ha dicho que esta se disparó "hasta más del 80%", lo que da confianza en el sector "para afrontar la campaña de verano", que en breve se abre.

Con este escenario y a la espera de una recuperación del sector de la hostelería muy castigado por estos dos años de Pandemia, no oculta que tiene "dudas".

Sobre todo esa incertidumbre se presenta "por las circunstancias que estamos atravesando, entre otras las subidas de los carburantes y de la energía que afectan a la economía de las familias que son nuestros clientes", ha comentado.

"A lo mejor tiran de reservas y no hay más para llenar el depósito. Esperamos que esto no sea así y que no se tire de esas reservas y que los depósitos (el ahorro) vayan con buen nivel para encarar la temporada de verano que empieza ya, desde mediados de mayo y hasta finales de septiembre", ha concluido el presidente de la Federación de Hostelería de Galicia.