Galicia tendrá más unidades en infantil y primaria pese a perder unos 6.000 alumnos

La Xunta de Galicia sostiene que el próximo curso 2021-2022 habrá "máis unidades en infantil e primaria que no curso anterior á pandemia, o de 2019-2020". En concreto, serán 191 aulas más que hace dos cursos cuando la matrícula cayó en este mismo periodo para ambas etapas "nuns 6.000 alumnos", aseguran desde la consellería.

La valoración de Educación llega tras la publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de la modificación del catálogo de unidades para el curso que viene, que incluye cambios —no se especifica si aumentan o disminuyen aulas— en 114 colegios gallegos, nueve de ellos lucenses. Se trata del Ceip Luis Díaz Moreno de Baralla, el Rosalía de Castro de Bóveda, el Sagrado Corazón y el de Paradai en la capital, Ceip A Gándara de Monforte, el de Riotorto, la escuela Xela Arias de Sarria, el Ceip de Xermade y el Pedro Caselles Rollán de Xove.

Además, la Xunta modifica unidades en 18 colegios rurales agrupados —las escuelas unitarias—, en este caso ninguna de ellas en la provincia de Lugo. En un año, eso sí, en el que "se manteñen abertas todas as unitarias rurais", tras el cierre de dos el verano pasado.

La Consellería de Cultura, Educación e Universidade argumenta que se dispone de "todas as unidades precisas para dar resposta ás necesidades do sistema educativo o próximo curso". "Deste modo, terá todos os postos escolares e o plantel de profesorado para garantir os máximos estándares de calidade do ensino, malia a tendencia de merma do alumnado".

En concreto, valora ese incremento de 191 unidades en el próximo curso respeto al último curso previo a la pandemia a pesar de perder alumnos. "Independentemente deste descenso demográfico, a Xunta segue apostando polo reforzo e estabilización dos cadros de de profesorado", añade la consellería, que recuerda las oposiciones de educación con casi 4.000 plazas y la aprobación de una nueva oferta de empleo para el próximo año con otras 1.600.

RATIO POR AULA. Por último, el Gobierno gallego asevera que mantiene "as ratios establecidas por normativa estatal para infantil e primaria de 25 alumnos por aula". De hecho, apostilla, "Galicia mellora esa ratio", dado que tiene la mejor ratio alumno/profesor de España junto a Extremadura —9,2 frente al promedio estatal de 11,3—. Asimismo, "o 70% das aulas de infantil e primaria da nosa comunidade ten 20 alumnos ou menos e o 30% ten 10 alumnos ou menos", apunta Educación.

Cubren las plazas dos carreras más

Otros dos grados agotaron sus plazas en Galicia, ambas en el campus de Santiago de la USC, por lo que ya son 141 de unas 177 las carreras con el cartel de completo. Se suman, tras un nuevo plazo de matrícula, los grados de Lingua e Literatura Galegas —con 5 de nota de corte— y Lingua e Literatura Modernas —con una nota mínima de 5,074—.



7º plazo de matrícula

La Comisión Interuniversitaria de Galicia (Ciug) abrirá el séptimo plazo de matrícula desde este sábado al próximo martes día 10.