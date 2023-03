Galicia tendrá lluvias débiles en una semana de calor por encima de lo normal en el resto del país

Calor y sol con temperaturas de 3 a 6 grados centígrados por encima de lo normal para la época protagonizarán esta semana en la mayor parte del país, excepto en Galicia y algunos puntos del tercio norte, donde caerán algunas lluvias débiles, según ha pronosticado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, espera que las altas presiones dominen el tiempo estos días, con borrascas que circularán por latitudes más altas que la Península y que rozarán Galicia y algunos puntos del tercio norte. En el resto, los cielos estarán poco nubosos o despejados, con temperaturas superiores a los 20ºC en las horas centrales del día en amplias zonas del país y de más de 25ºC en el sur y área mediterránea y avisa de riesgo "muy alto" de incendios durante la segunda mitad de la semana en zonas del Mediterráneo.

Un frente frío llega a Galicia este miércoles

En concreto, prevé que el miércoles un frente rozará el noroeste y dejará lluvias en Galicia, sobre todo en su mitad occidental y en algunos puntos de Asturias. En el resto de España habrá un ambiente estable, con nieblas en zonas costeras con los vientos que soplarán del sur y suroeste.

La comunidad gallega vivirá la llegada de un frente frío desde el océano Atlántico, el cual, según el pronóstico de Meteogalicia, dejará cielos nublados, con nubosidad más compacta en la mitad oeste, donde causará lluvias a partir de la tarde.

Las temperaturas mínimas no tendrán cambios significativos y las máximas descenderán ligeramente. Así, en las grandes urbes gallegas los termómetros caerán hasta los nueve grados de mínima en Lugo, los diez en Ourense, los 11º en Pontevedra o Santiago y los 12º en Ferrol, A Coruña y Vigo. En cuanto a los valores máximos, se alcanzarán los 19 grados en la ciudad de As Burgas, los 17º en la capital lucense y los 16º en la Boa Vila, mientras que en Compostela no se superarán los 14º.

Meteogalicia



En cuanto al resto de España, las temperaturas subirán en buena parte del territorio, pero el ascenso será más notable en el extremo norte, sobre todo en el Cantábrico oriental y en los Pirineos Bilbao, Logroño, Madrid o Pamplona, donde rondarán los 23º e incluso alcanzarán o rondarán los 25ºC.

Además, en otros puntos de la mitad este y sur de la Península, como en Zaragoza, por ejemplo, llegarán a 26ºC e incluso en Sevilla o Córdoba podrán alcanzar 28ºC.

Jueves pasado por agua en Galicia

El jueves llegará un frente más activo que el del día anterior que puede afectar de nuevo al noroeste y dejará precipitaciones en Galicia e incluso en las provincias occidentales podrán ser abundantes, con lluvias que se extenderán de manera más débil a Asturias y zonas próximas como Castilla y León o las comunidades cantábricas.

En el resto de España, el portavoz espera cielos poco nubosos o intervalos de nubes altas y, de nuevo, habrá posibilidad de que se formen nieblas en zonas costeras. Ese día, el jueves, no espera sin embargo que las temperaturas cambien "demasiado", aunque sí habrá ligeras bajadas en la mitad este y ascensos en el Cantábrico y el Mediterráneo.

De nuevo ese día se superarán los 25ºC en el este y el sur de la Península e incluso también en ciudades del extremo norte como Bilbao. En Murcia, Sevilla o Zaragoza los termómetros oscilarán entre 28 y 30ºC y, por tanto habrá un ambiente caluroso para esta época.

Riesgo de incendios

El portavoz advierte de que el riesgo de incendios será "muy alto o extremo" en áreas de las comunidades cantábricas y mediterráneas.

En cuanto al viernes, prevé que ese riesgo descienda en el Cantábrico, que será más bajo durante el fin de semana, pero continuará un riesgo de incendios muy alto o extremo en las regiones mediterráneas, por lo que insiste en la importancia de extremar las precauciones.

El viernes, el frente del día anterior avanzará un poco más y seguirá dejando lluvias en Galicia, comunidades cantábricas, Pirineos y quizás también de forma débil y dispersa a puntos de Castilla y León y norte de Extremadura, mientras que en el resto se espera un ambiente más despejado. Ese día las temperaturas bajarán "claramente" en el extremo norte de la Península, en el Cantábrico y en Pirineos, de modo que caerá también el riesgo de incendios. Sin embargo, en el resto del país, las temperaturas no variarán mucho o bajarán ligeramente excepto a orillas del Mediterráneo y Baleares, donde subirán claramente las temperaturas y superarán los 25ºC e incluso en Murcia pasarán de 30ºC.

Fin de semana

En cuanto al fin de semana, el portavoz espera que lo más probable es que el sábado y el domingo siga el tiempo estable, con lluvias en Galicia y sin descartar que se extiendan de manera más débil a otros puntos del extremo norte y zonas próximas de Castilla y León, con unas temperaturas en ligero ascenso el sábado en buena parte de España, salvo del Mediterráneo, donde bajarán. El domingo ocurrirá lo contrario, es decir que el mercurio subirá en el Mediterráneo y descenderá en el resto.

En términos generales, el fin de semana se alcanzarán o superarán los 25ºC en amplias zonas del este y del sur de la Península y este tiempo cálido y sin precipitaciones podría mantenerse la siguiente semana. Respecto a Canarias, el portavoz de la Aemet espera tiempo estable toda la semana, sin lluvias y con temperaturas en ascenso entre miércoles y jueves, acompañada de polvo en suspensión procedente del continente africano que dará lugar a calima que reducirá la visibilidad y empeorará la calidad del aire.

Tanto el miércoles como el jueves en el archipiélago soplará el viento, y lo hará con fuerza en las islas occidentales, donde los alisios podrán alcanzar rachas de 70 a 80 kilómetros por hora, y el resto de la semana seguirán soplando pero menos intensos. Las temperaturas no registrarán grandes cambios.