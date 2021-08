Galicia, "decepcionada" con el reparto de vacunas, suspenderá las autocitas

"Estivemos a traballar para poder manter o resto das citas da semana que vén, o que non poderemos é facer o envío previsto dun número importante de SMS para novas citas, nin tampouco, polo momento, abrir mais ocos para autocitas", lamenta el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, que considera "decepcionante" el reparto de vacunas anunciado por el Gobierno central. Y es que, según señala la consellería este sábado, Galicia "soamente recibirá a metade" de las dosis de Moderna comprometidas y ninguno de los viales de Pfizer que había anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la cumbre de Salamanca.

En declaraciones a Televisión de Galicia este domingo, Comesaña ha indicado que la comunidad se verá "obrigada" a reprogramar la planificación de vacunación de la próxima semana al conocer este pasado viernes, "tarde e mal", que Galicia no recibiría "ningunha das doses extras que España obtén grazas ao seu bo ritmo de vacinación, no que participou activamente a comunidade galega". "Estamos francamente decepcionados. Galicia sempre estivo no primeiro ou segundo lugar en doses administradas, sempre cuns niveis de vacinación francamente bos, froito do traballo dos profesionais e da xente que acode a vacinarse. E cando España recibe, en teoría, un extra de vacinas polo ben que está a vacinar, algo ao que contribuíu Galicia, descubrimos que deses 2,4 millóns de doses, non imos ver ningunha", ha explicado el conselleiro.

Por su parte, el vicepresidente primero de la Xunta y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo, Alfonso Rueda, ha aprovechado este domingo su participación en la Festa do Mexillón e do berberecho de Vilanova de Arousa (Pontevedra) para mostrar su disconformidad con el reparto de viales, que "non se entende". "Non se pode entender como a Galicia non vén ningunha das doses deses case tres millóns anunciados. O problema é que o ritmo de vacinación que colocado a Galicia coa porcentaxe máis alta de xente vacinada, non vai poder seguir así", ha lamentado Rueda, que ha insistido en conocer los criterios de distribución de los viales.

REPROGRAMACIÓN DE LA VACUNACIÓN. "Seguimos reclamando que se faga unha distribución xusta. Se hai máis vacúas para o conxunto de España, que cheguen a Galicia tamén", ha demandado el vicepresidente que, respecto a la planificación de vacunación, ha criticado que las decisiones del Gobierno central obligan a la Xunta a hacerlas "semana a semana". "É toda unha lea", ha censurado Rueda.

Comesaña también ha informado sobre la reprogramación de la vacunación para esta próxima semana, sobre la que ha destacado que no supondrá ningún tipo de alteración para los ciudadanos. Así, ha explicado que, al contar con un 50% menos de viales de Moderna, se reajustarán las primeras dosis —que se sustituirán por Pfizer— para garantizar que se inyectan las segundas. "A planificación desta semana mantense porque está feita da semana pasada, en base ás doses coas que contabamos", ha insistido el titular de Sanidade, pero que ha reconocido que esta semana "non se poderá citar a ninguén adicionalmente". "Con este non incremento de Pfizer teremos que valorar se podemos seguir facendo autocitas ou se temos que seguir citando por SMS, é unha mágoa", concluyó.