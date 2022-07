Galicia supera los 930 hospitalizados por covid-19

Los pacientes hospitalizados por el covid-19 aumentan a 932, que suponen 77 más que los registrados hasta el sábado —el domingo la Xunta no actualiza datos—, que implican 136 ingresados más que hace una semana, de ellos 34 en Uci. Por su parte, los casos activos descienden a 15.211 tras detectarse el fin de semana pasado otros 1.347 contagios; mientras que la tasa de positividad sube a un 53 por ciento en el conjunto de la comunidad gallega.

Según los datos actualizados este lunes por la Consellería de Sanidade, con registros hasta las 18,00 horas del domingo, recogidos por Europa Press, los pacientes hospitalizados por el covid en Uci aumentan a 34 —cuatro más que los del sábado— y los ingresados en otras unidades convencionales se incrementan a 898 —implican 73 más—, mientras que 14.279 permanecen en seguimiento en su domicilio. Hace una semana, el lunes 4 de julio, había 796 hospitalizados —136 menos que en la actualidad—, de ellos 25 en críticos.

Por áreas sanitarias, la presión hospitalaria aumenta en seis de las siete y únicamente se alivia en la de Vigo, en la que siguen cinco pacientes covid en Uci —sin cambios— y descienden a 120 los ingresados en otras unidades —cuatro menos—.

Mientras, en la de A Coruña y Cee aumentan a ocho los ingresados por la Uci por el covid —uno más— y a 174 los hospitalizados en otras unidades —23 más—; y en la de Ourense suben a cuatro los críticos —uno más— y a 165 los de otras unidades —17 más—.

En el caso del área de Lugo ascienden a ocho los ingresados por covid en Uci —uno más— y a 115 los hospitalizados en otras unidades —14 más—; mientras que en la de Pontevedra y O Salnés siguen dos en críticos y se incrementan a 112 los que se encuentran en otras unidades —nueve más—.

En el caso del área de Santiago de Compostela siguen cinco pacientes covid en Uci y suben a 145 los ingresados en otras unidades —nueve más—; mientras que en la de Ferrol ascienden a dos los críticos —uno más— y a 67 los hospitalizados en unidades convencionales —cinco más—.

BAJAN LOS CASOS ACTIVOS

Tras el descenso de casos activos en el inicio del fin del semana, bajan a 15.211 en el conjunto de Galicia desde entonces —el domingo Sanidade no actualiza datos—, al haber más altas (3.751) que contagios (1.347). Hace una semana, el lunes 4 de julio, había 14.490 infecciones activas.

El descenso es generalizado en las siete áreas sanitarias gallegas, con la A Coruña y Cee con mayor bajada (-503), seguida de la de Santiago y Barbanza (-482), Vigo (-416), Ourense (-326), Lugo (-288), Pontevedra y O Salnés (-271) y Ferrol (-116).

De este modo, el área de A Coruña y Cee sigue con más casos activos, con 3.046, seguida de la de Santiago y Barbanza, con 2.599; Lugo, con 2.246; Vigo, con 2.231; Ourense, con 2.199; Pontevedra y O Salnés, con 1.555; y a la cola se mantiene la de Ferrol, con 1.310.

Según el último informe actualizado por el Ministerio de Sanidad este pasado viernes, 8 de julio, adaptado al nuevo sistema de vigilancia del covid-19 centrado en población vulnerable, la incidencia acumulada a 14 días en Galicia en mayores de 60 años aumentó a 1.399,22 casos por 100.000 habitantes, mientras que la media nacional subió a 1.225,28.

En la comunidad gallega la incidencia en el grupo de edad de 60 a 69 años ascendió a 14 días a 1.226,42 casos por 100.000 habitantes; en el de 70 a 79 años a 1.448,73; y en el de mayores de 80 años subió a 1.595,89.

CONTAGIOS

Los nuevos contagios de covid-19 registrados desde el sábado —el domingo no se actualizan datos— ascienden a 1.347 y esta semana comienza con 541 nuevos casos abiertos en las últimas 24 horas. Con el protocolo actual no se contabilizan los autotest positivos y no se hacen pruebas de diagnóstico a población en general, salvo a la vulnerable. El lunes 4 de julio hubo 753 nuevos casos abiertos.

Así, los contagiados aumentan en Galicia a 660.108, de los cuales 147.161 corresponden al área de Vigo; 136.535 a la de A Coruña y Cee; 105.518, a la de Santiago y Barbanza; 80.867 a la de Ourense; 75.096, a la de Pontevedra y O Salnés; 73.354 a la de Lugo; y 40.642, a la de Ferrol.

Desde el comienzo de la pandemia se han realizado en Galicia 3.945.676 PCR, después de hacerse 1.408 el fin de semana pasado, y 1.846.876 test de antígenos, de ellos 2.486 hechos entre sábado y domingo, que suman 3.894 entre ambas pruebas.

Y la tasa de positividad —número de PCR positivas por cada 100 realizadas—, comienza la semana en el 53,5 por ciento. Por ello, sigue por encima del 5% que marca la OMS para dar por controlada la pandemia.

FALLECIDOS Y CURADOS

Las víctimas de la pandemia del covid-19 en Galicia registradas en la web del Sergas se mantienen en 3.663 al no haber notificado este lunes la Consellería de Sanidade ningún fallecimiento desde el sábado.

Frente a ello, desde el inicio de esta crisis sanitaria 641.324 personas se han curado del covid-19 en la Comunidad gallega, después de recibir el alta otros 3.751 pacientes.