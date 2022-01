Galicia suma outras oito mortes por covid

As autoridades sanitarias galegas comunicaron a morte doutras oito persoas diagnosticadas con covid-19 que permanecían ingresadas en hospitais da comunidade.

Co falecemento destes pacientes rexistrados este venres, Galicia suma xa 2.813 vítimas mortais da pandemia desde marzo de 2020.

Catro dos decesos comunicados por Sanidade producíronse na área de Vigo, tres deles no hospital Álvaro Cunqueiro (unha muller de 85 anos e dous homes de 93 e 88 anos, respectivamente) e o restante en Povisa (un home de 78).

O resto de falecementos corresponden a un home de 88 anos que permanecía ingresado no CHUAC, un home de 91 hospitalizado no CHUO e dúas mulleres, de 69 e 93 anos, que se atopaban no CHUS e no HM La Rosaleda, ambos de Santiago de Compostela.