Galicia sufre el mayor descenso de los nacimientos de España y marca un nuevo mínimo

La crisis demográfica que sufre Galicia sigue avanzando. Los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (Ine) revelan que los nacimientos volvieron a reducirse en la comunidad el año pasado y que lo hicieron más que en cualquier otra, porque la caída fue de un 10,3%. El resultado es la cifra más baja desde que hay registros estadísticos, que arrancan en 1975. Entonces se contaron 43.850 nacimientos; en 2018 tan solo 16.550, de los que 1.958 corresponden a la provincia de Lugo.

Con estos números tampoco extraña que Galicia presente el peor saldo vegetativo de toda España, el que mide la diferencia entre los partos y los fallecimientos, que fueron 15.854 más que los alumbramientos. Se contabilizaron en total 32.404, que son 442 más que en 2017. La comunidad encadena así tres décadas sin un saldo vegetativo positivo.

ESPERANZA DE VIDA. Con todo, la esperanza de vida continúa al alza en Galicia, puesto que para los nacidos en 2018 sube a 83,10 años, frente a los 83,07 de 2017. Sin embargo, hay diferencias por sexos, ya que la de hombres baja a 80,13 años (era de 80,15 años en 2017), mientras que para las mujeres avanza hasta 85,99 años (desde los 85,90).

ESPAÑA. El balance del Ine también retrata la cifra de nacimientos más baja de España en 20 años, porque se quedaron en 369.302. Son un 6% menos que en 2017, con lo que se acumula un descenso en la última década de un 29%.

Antonio Izquierdo: "La gente tiene hijos si su empleo no es precario, no por la macroeconomía"

El catedrático de sociología de la Universidade da Coruña Antonio Izquierdo asegura que "no sorprende" la "tendencia" descendente de nacimientos en España porque el país se encuentra en "un régimen de muy baja fecundidad" y lo achaca a la precariedad laboral, pues, aunque mejoran los indicadores macroeconómicos, precisa que los españoles no tienen hijos en función de la macroeconomía.



"No se está saliendo de la crisis. ¿Qué es salir de la crisis? ¿Que la macroeconomía crece? No, eso no es salir de la crisis. La gente no tiene hijos por la macroeconomía. La gente tiene hijos porque su empleo no sea precario, no sea temporal, tenga seguridad en él y tenga una perspectiva de una carrera laboral", ha explicado Antonio Izquierdo en declaraciones a Europa Press, sobre los datos del Ine.



El demógrafo, además, destaca el hecho de que un 20,6% de los nacimientos en 2018 fueron de madre extranjera, pues si no fuera por estos niños el régimen de fecundidad sería "mucho más bajo". "Son un 10% y repercuten en un 20%", remarca.



Según el experto, también contribuye a la baja fecundidad el hecho de que se retrase la edad para tener hijos. En concreto, según los datos del Ine, el número de nacimientos de madres de 40 o más años ha crecido un 63,1% en los últimos 10 años.