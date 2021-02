Galicia sigue blindada con las mismas medidas para contener la pandemia

Galicia se mantiene blindada con las mismas medidas adoptadas el pasado miércoles para contener la expansión de la pandemia, es decir, con el cierre total de la hostelería, la prohibición de las reuniones de los no convivientes y las limitaciones de movilidad para salir y entrar en todos los municipios, salvo causas debidamente justificadas y acreditadas. El comité que asesora a la Xunta en la gestión de la crisis sanitaria ha vuelto a reunirse este martes y, aunque no habrá notificación oficial hasta mañana miércoles, no hay previsión de un endurecimiento mayor. Bien es cierto que el margen de actuación es muy pequeño.

En todo caso, Sanidad ha indicado a la prensa que los detalles del encuentro de expertos se darán a conocer este miércoles en una rueda de prensa a mediodía. Los positivos de nuevo rondan el millar, de hecho, 1.001 es el dato que arrojan los últimos datos actualizados por el Servizo Galego de Saúde.