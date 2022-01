Galicia retoma las clases con 13.000 casos de covid entre alumnos y profesores

Casi medio millón de alumnos y alumnas regresaron este lunes a las aulas gallegas tras el parón navideño, pero aproximadamente unas 13.000 personas entre alumnos, profesores y empleados de los centros educativos no han podido asistir a colegios e institutos en esta primera jornada lectiva del año debido a que se encontraban infectados por covid-19. Con esta cifra, según ha apuntado por la mañana el conselleiro de Cultura, Educación y Universidad, Román Rodríguez en una visita al IES Antón Losada Diéguez, en A Estrada, se multiplican por cuatro los casos activos por covid en la comunidad educativa, ya que el pasado 21 de diciembre, último día lectivo del año, se registraron aproximadamente 3.000 casos.

En cuanto al profesorado, el conselleiro ha informado que se han producido un total de 800 bajas en los centros públicos gallegos, de las que se han cubierto ya 700, aunque se espera que en las próximas horas y en los próximos días el número de bajas aumente. "Es posible que este número de bajas en las siguientes horas o en los siguientes días se incremente, ya que el sistema para anotar las bajas y cubrirlas se basa en que el director de cada centro educativo carga en una plataforma electrónica la necesidad de un profesor y puede hacerlo por la tarde e incluso por la noche", ha explicado Rodríguez.

El conselleiro ha insistido en que la Xunta trabaja "prácticamente a la par" con los centros, de manera que a medida que se van identificando las bajas se van dando cobertura "inmediata" con profesores sustitutos. "Somos conscientes de que estamos en un reinicio de curso tremendamente complejo, ya que estamos en una sexta ola con una variante nueva de la covid que es diferente a las que conocíamos y que está generando un importantísimo número de contagios", ha señalado el conselleiro, que ha hecho un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad, pero "no al alarmismo".

"Debemos diferenciar la prudencia del alarmismo. La comunidad educativa va a trabajar para que dentro de una situación tan excepcional como la que vivimos se pueda desarrollar el curso con la mayor normalidad posible", ha expresado.

Padres y madres llaman a la "responsabilidad" para garantizar la seguridad de las aulas

PADRES. Las familias han mostrado este lunes su confianza en la seguridad de los centros educativos tanto a través de los protocolos vigentes desde el inicio de la pandemia, el conocimiento y la experiencia de las medidas de control como del avance en la vacunación de la población escolar.

Mónica y Carlos, padres que residen en Santiago de Compostela, acudieron este lunes al colegio La Salle acompañando a sus hijos en este arranque del segundo trimestre escolar. En declaraciones a Europa Press, Mónica reconoció que hay incógnitas sobre la situación dado que la "incidencia está bastante alta", pero ha insistido en que ellos optaron por ser "un poquito responsables" y toman todas las precauciones posibles para garantizar la seguridad. "Ayer nos hicimos test de antígenos para venir más seguros al colegio. Dio negativo y bueno, creo que nosotros fuimos un poquito responsables y venimos con tranquilidad. Espero que todo lo mundo fuese también responsable", ha destacado.

En todo caso, la progenitora ha defendido los colegios como "sitios seguros" y "nunca" se planteó no llevar a sus hijos a pesar del contexto actual, dado que las medidas están funcionando. Mónica, con un pequeño recién vacunado y una hija adolescente con la pauta completa, defiende además que el proceso de vacunación "está dando resultados" y permite aminorar los efectos secundarios del virus.

"Sin embargo tengo un caso en la familia que no se vacunó y casi tiene que ingresar en el hospital, una chica joven", ha advertido, para hacer un llamamiento a la responsabilidad social respecto a la inmunización contra el covid-19.

Carlos, con dos hijos en infantil y primaria, ha mostrado menos confianza en la inoculación de los menores puesto que "las vacunas no están funcionando para evitar contagios", aunque sí para "recudir complicaciones y los casos más graves". En todo caso, ha mostrado tranquilidad a partir de las medidas que adoptan tanto "las familias, el colegio y la administración" para que "por lo menos se reduzca lo máximo posible" la incidencia y "no suponga complicaciones demasiado graves".

Ambos han defendido, además, la importancia de la presencialidad, sobre todo para garantizar la conciliación. "Lo necesitábamos por tema de trabajo, no era una opción no volver al colegio. Si no tendría que buscar alternativas, dejarlo con la familia, ludotecas"...., ha zanjado Carlos.

VACUNACIÓN. Según el conselleiro, la vacunación "es el elemento clave" para contener los contagios y "va a marcar todo lo que tiene que ver con la gestión de casos positivos y contactos estrechos". Rodríguez ha señalado que Galicia se encuentra a la cabeza en el porcentaje de vacunación de menores de 12 años en comparación con el resto de comunidades autónomas y ha recordado que a partir de mañana y los próximos días 12 y 13 de enero se continuará vacunando a los niños de 11 a 5 años.

También ha incidido en la disponibilidad de test de antígenos de forma gratuita en las oficinas de farmacia para los menores de 12 años, un recurso útil para que padres y madres "puedan testar a sus hijos antes de enviarlos al colegio y evitar así que existan asintomáticos que pudiesen contribuir a la expansión del virus".

El conselleiro, que ha defendido los protocolos de prevención que continúan en los centros, ha asegurado que el salto que se ha producido en el número de contagios corresponde al periodo navideño y que esos contagios se han producido "fuera de los centros".

PROTOCOLO. Respecto a la gestión de casos covid y los nuevos protocolos, Rodríguez ha lamentado que el Ministerio de Sanidad haya enviado "hoy a las 11:22 horas" la guía definitiva para tratar los casos covid en los centros educativos. "El Gobierno del Estado no estuvo diligente, estuvo muy lento", ha señalado Rodríguez, que ha apuntado a que la Consellería ya instó al Gobierno central en la reunión del pasado 4 de diciembre a que preparara una guía, algo que repitió en la última reunión del comité educativo, el pasado día 7 de enero.

Según el conselleiro, a lo largo de esta tarde la Xunta enviará la guía definitiva a los sindicatos, a las Anpas y a la junta autonómica de directores para informar de los puntos básicos en el seguimiento y control de casos en los centros. Los nuevos protocolos señalan una reducción de las cuarentenas -de 10 días a 7- y la eliminación de cuarentenas obligatorias y pruebas de confirmación para los alumnos de 12 o más años que sean contactos estrechos de un positivo en coronavirus, siempre que sean asintomáticos y cuenten con la pauta completa de vacunación.

En cuanto a los menores de 12 años, que aún no cuentan con pauta completa de vacunación, tendrán que realizar una cuarentena de siete días.

Por otra parte, respecto a la gestión de casos en los centros, la Comisión de Salud acordó el pasado viernes recomendar cuarentena para todo un aula siempre que se den al menos 5 casos de covid o estén afectados al menos el 20 % de los alumnos, en un periodo igual o inferior a 7 días. La recomendación también incluye que en caso de que sean 4 casos o menos del 20 por ciento, se considerarían casos esporádicos y no se sería necesaria cuarentena.