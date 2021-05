"Galicia resistiu o estrés do covid por ter unha sanidade moi preparada"

Son malos tempos estes para exercer a medicina, non?

Son malos tempos porque ninguén estaba preparado para unha pandemia así, pero tamén tempos de aprender; de todo este estrés sanitario sacas aprendizaxes.

E no eido da política sanitaria tamén aumentou moito o traballo?

Aquí a sanidade sempre dá traballo, pero evidentemente moito máis agora. Desde que comezou a lexislatura en todos os plenos houbo cuestións sanitarias. E iso que en Galicia tiñamos unha sanidade moi preparada, se non nunca resistiriamos este estrés da pandemia. Aquí os datos sempre foron ben e incluso na primeira onda, cando noutras comunidades faltaban camas, en Galicia ninguén quedou sen entrar no hospital. O persoal tivo moito traballo, fixo un grande esforzo e saímos adiante.

Como contribúen desde o Parlamento a combater a pandemia?

Ao Parlamento traemos moitas iniciativas todos os grupos e tamén aprobamos leis, que no pouco que levamos de mandato tivemos unha actividade lexislativa tremenda. Eu estou na comisión de sanidade, na de educación e cultura e na permanente de reactivación económica. Neste Parlamento trabállase moito!

E a oposición está axudando?

A min gustaríame que a oposición achegase máis en materia de saúde. En asuntos como a educación, a política social e a sanidade todos temos que achegar cousas en positivo, deixar o partidismo e ter sentido común. E tamén pór en valor o que temos, porque eu penso que alguén que veña de fóra e escoite un pleno pensará que o sistema sanitario galego non serve para nada. E iso non é certo, porque cando un fala coa xente en xeral está contenta e Galicia estivo mellor que o resto na pandemia.

Debémoslle un respecto a todos os sanitarios deste país, con todo o que sufriron loitando contra a primeira onda sen medios e con todos os profesionais que morreron nesta pandemia

Hai unha forte polémica coas consultas presenciais e telefónicas.

A consulta telefónica témola desde 2013. No Sergas temos a sorte de ter moi desenvolvidas as tecnoloxías. O sistema Ianus permítenos acceder á historia clínica dun paciente desde calquera centro e o mecanismo Telea foi clave durante a pandemia, xa que nos permite ter os pacientes hospitalizados na casa, que é onde mellor se está, e iso desatasca os hospitais. A atención telefónica é outro exemplo. Ao inicio da pandemia fixemos moita teleconsulta porque a xente tiña medo de acudir ao médico. Agora hai máis xente vacinada e estase volvendo pouco a pouco á presencialidade. Ao 100% como pide a oposición? Non, porque eu non necesito ir para activar a medicación ou para que o médico vexa a miña analítica. A cita presencial debe convivir coa telefónica.

Que ocorrerá coa lei de saúde?

Non se sabe. Carmen Calvo dixo en maio de 2020 que había necesidade de reformar a ley en materia de saúde e logo no verán Pedro Sánchez tamén. Solicitouse no consello interterritorial, no Congreso e Feijóo pediuno por activa e pasiva. E como iso non se fixo e vivimos nun estado de alarma permanente, pois a Xunta elaborou a súa propia lei. Pero agora o Estado recorreuna ante o Constitucional e estamos a ver o que di o tribunal, que en todo caso só lle ve problemas a un punto concreto. O que non pode ser é que deixemos a xestión da pandemia aos xuíces.

Teme unha quinta onda vendo imaxes da fin do estado de alarma?

Ese temor temos que telo todos, por máis que a vacinación avance. Debémoslle un respecto a todos os sanitarios deste país, con todo o que sufriron loitando contra a primeira onda sen medios e con todos os profesionais que morreron nesta pandemia. Entendo que os mozos saian á rúa, pero non entendo que estean sen máscara ou nesas concentracións tan tremendas. Iso paréceme unha falta de respecto, porque logo chegan á casa e teñen pais, nais, avós...

O Hula vén de cumprir dez anos. Vostede traballou en Lugo antes e despois del. Mudou moito a atención sanitaria neste tempo?

Totalmente! Para unha cidade de 100.000 habitantes e a súa área é un hospital de primeira liña, un dos mellores de España e non só pola infraestrutura en si senón polo valor da calidade humana e polo potencial dos servizos. Nas xornadas que organizamos no PP polo aniversario púxose en valor ese sentimento de pertenza ao Hula, o bo ambiente, a conexión entre servizos, as ganas de facer cousas, o potencial de investigación, os últimos avances... Temos que estar moi orgullosos do Hula; a min dáme moita seguridade e confío moito no hospital.

Todo é mellorable e eu nunca renuncio a pedir máis, pero neste momento hai un problema porque non hai médicos de Primaria nin pediatras: nin en Galicia, nin en España, nin en toda Europa

Teñen futuro os hospitais comarcais ou acabará centralizándose todo?

Teñen futuro e estase apostando por eles. Esa é outra teima da oposición, que desde hai anos vén anunciando que se pechan, o que é unha mentira tremenda. A Xunta rematou a primeira fase de renovación do Hospital da Mariña cun investimento de 20 millóns e xa está coa segunda e a terceira; e para Monforte hai un plan director con 15 millóns. A distancia de Lugo a Burela ou Monforte non é moita e o que facemos ás veces é evitar que o paciente de desprace movendo o médico. E logo hai cuestións que si que se trasladan ao hospital central porque son técnicas que se fan mellor alí.

Galicia, e Lugo, teñen a poboación moi dispersa. Está ben cuberto o territorio a nivel sanitario?

Todo é mellorable e eu nunca renuncio a pedir máis, pero neste momento hai un problema porque non hai médicos de Primaria nin pediatras: nin en Galicia, nin en España, nin en toda Europa. Pero a cobertura sanitaria sempre está aí. O meu concello, Cervantes, ten 277 kilómetros cadrados e tres médicos para 1.300 habitantes. Con 133 núcleos de poboación non podemos ter un centro ou un médico en cada un, pero a cobertura é axeitada porque hai médicos, PACs nas cabeceiras de comarca e urxencias 24 horas.