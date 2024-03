Galicia é un referente en materia de sanidade animal

Galicia presume dun excepcional status sanitario na cabana gandeira. O esforzo dos gandeiros, apoiados pola Administración –concretamente polos servizos veterinarios oficiais–, posibilitou que a comunidade sexa unha verdadeira referencia na materia.

A sanidade animal é un piar básico na produción gandeira e na saúde pública. É unha responsabilidade de todos os axentes que interveñen no sector gandeiro, principalmente das persoas titulares das explotacións. O excelente nivel sanitario da cabana outorga a Galicia unha vantaxe competitiva respecto doutras autonomías ao comercializar os animais e os seus produtos, cunha diferenciación que permite maior valor das producións e acceso aos mercados.

A Xunta, a través da Consellería do Medio Rural, desenvolve programas sanitarios oficiais de obrigado cumprimento e zoosanitarios non obrigatorios, dirixidos á mellora sanitaria e produtiva para aumentar a rendibilidade, incentivándose o cumprimento das esixencias en identificación animal, benestar ou seguridade e calidade alimentaria.

No período 2019-2024 a Xunta destinou máis de 70 millóns de euros aos programas de sanidade e produción animal. Os servizos veterinarios da Consellería, tanto das oficinas rurais como dos servizos centrais e provinciais de Gandaría, intégraos persoal especializado na coordinación e seguimento da execución dos programas, en permanente contacto coas persoas titulares das explotacións gandeiras, asesorando e incentivando a súa participación na mellora do status sanitario.

Para cumprir os programas nacionais realízanse actuacións rutinarias nas explotacións, tomas de mostras e probas diagnósticas que garanten o status sanitario con programas preventivos de vixilancia sanitaria e cumprimento do control do movemento pecuario ou de comercialización de produtos animais, entre outros.

Priorízase o fomento e fortalecemento do tecido asociativo coas Agrupacións de Defensa Sanitaria Gandeira (ADSG) –Galicia é un referente a nivel estatal– ao favorecer a integración de novas explotacións nas comarcas, posibilitando ás cooperativas a constitución no seu seo e reforzar a execución de programas sanitarios aproveitando a estrutura asociativa.

Neste 2024 a Xunta destina 2,28 millóns de euros ás axudas a estas entidades, 130.000 euros máis que nas últimas convocatorias, cun aumento no orzamento de preto dun 6%. A achega sirve para financiar o traballo das ADSG nos programas facultativos de prevención e control de enfermidades animais e a participación na rede galega de epidemiovixilancia.

A loita contra as principais doenzas da cabana gandeira

Na loita contra as doenzas da cabana gandeira destaca o esforzo para frear a expansión de enfermidades como a tuberculose, a lingua azul ou a Enfermidade Hemorráxica Epizoótica (EHE), entre outras.

A Enfermidade Hemorráxica Epizoótica

A Xunta segue a reclamar unha estratexia conxunta entre Goberno central e comunidades fronte á súa expansión. Considérase prioritario desenvolver con celeridade unha vacina para freala e loitar pola súa homologación en Europa. Para que teña éxito, é fundamental o apoio do Goberno central e a UE estimulando a investigación e garantindo os fondos precisos.

A Xunta leva tempo traballando para combater a EHE. Dende a recirculación da enfermidade en España en 2023 –e antes de que chegara a Galicia– o persoal veterinario da Consellería do Medio Rural informou permanentemente da evolución ao sector, nun diálogo constante. Ao confirmarse a presenza da EHE en Galicia, en setembro de 2023, Medio Rural estableceu un sólido protocolo ante a sospeita da enfermidade, con recomendacións preventivas a explotacións, operadores e concentracións gandeiras.

Foi unha das primeiras comunidades en anunciar indemnizacións as mortes de animais bovinos por esta doenza, con carácter retroactivo dende setembro para cubrir as mortes constatadas. O 10 de xaneiro, o Diario Oficial de Galicia publicou a orde que regula as indemnizacións polo sacrificio obrigatorio de animais en execución de actuacións oficiais de vixilancia, control e erradicación das enfermidades, entre elas a EHE.

Lingua azul

O Goberno galego buscou o control e erradicación coa recuperación do status de Galicia como zona libre da enfermidade e a eliminación de restrición de movementos para bovinos e ovinos galegos.

A doenza detectouse por primeira vez en Galicia no 2008. Tras unha exhaustiva campaña de vacinación ata 2010 controlouse, erradicaouse e recuperouse o status de zona libre de lingua azul. Coa transmisión vectorial a través de mosquitos volveu diseminarse polo sur e oeste de España e afectou a Portugal, donde se declarou obrigatoria a vacinación do gando ovino e a enfermidade avanzou ao norte co bovino non vacinado.

En Galicia, detectáronse de novo animais infectados en febreiro de 2023 en catro explotacións bovinas en Ourense e Pontevedra, iniciándose a vacinación gratuíta en marzo, obrigatoria para animais maiores de tres meses nun mínimo de tres anos. O obxectivo foi frear a transmisión do virus, protexer ao gando e minimizar o menoscabo económico que as restricións no movemento dos animais puidesen causar. Neste 2024 destinaranse máis de 5 millóns de euros para a vacinación de máis de 1 millón de animais, 750.000 da zona restrinxida en novembro de 2023 e 360.000 da delimitada anterioriormente e xa vacinados.

Tuberculose

En 2021 a Comisión Europea declarou a Galicia zona libre de tuberculose bovina ao cumprir os requisitos da normativa de referencia, outorgándolle unha posición privilexiada no sector do leite e a carne cara á comercialización de exemplares para recría e a exportación de animais e derivados.

O mantemento do estatuto de rexión indemne –prevalencia inferior ao 0,1%– require a aplicación constante dos requisitos de vixilancia para a detección da infección, protexer a saúde pública e a sanidade animal dos rabaños.

O programa de erradicación da tuberculose bovina en España enmárcase nunha normativa europea e nacional de referencia a cumprir, suxeita a constantes auditorías técnicas e financeiras. Galicia participou activamente propoñendo ao Mapa a compatibilización da vixilancia sanitaria e viabilidade produtiva. Foi pioneira nos estudos individualizados de risco, uso dunha porcentaxe elevada de probas de alta especificidade diagnóstica e medidas flexibles á inmobilización de explotacións.

Brucelose

Galicia é oficialmente indemne de brucelose bovina desde 2017 cunha vixilancia que garante o mantemento anual e inclúe mostraxes obrigatorias. En canto á erradicación da brucelose ovina e cabrúa, Galicia é indemne desde 2013 e mantén esa situación cunha vixilancia con mostraxes mínimas de obrigado cumprimento.

Influenza aviaria

Galicia participa activamente no programa permanente de vixilancia cunha permanente colaboración cos departamentos implicados –principalmente a Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Terrritorio e Vivenda– na vixilancia da enfermidade nas aves silvestres e o sector avícola, con permanente información e colaboración.

Peste Porcina Africana

Existe un exhaustivo sistema de vixilancia nas explotacións porcinas (explotación, transporte ou matadoiro) e na fauna silvestre, sobre as poboacións de xabaríns.

Outras doenzas

Galicicia tamén é libre doutras doenzas como a Leucose Enzoótica Bovina, a Perineumonía Contaxiosa Bovina ou as Encefalopatías transmisibles, das que non se detectan casos dende hai anos.

A Febre do Nilo Occidental, salmonelose nas poboacións avícolas, ou a Enfermidade de Aujeszky no porcino vixíanse e contrólanse anualmente.

Grupo de traballo fronte as doenzas emerxentes

O Consello Agrario Galego activou un grupo de traballo para anticipar consecuencias das novas enfermidades animais e vexetais no sector primario. Entre as liñas de actuación in corporarase unha aplicación informática para que os gandeiros informen, de xeito aínda máis áxil, de calquera incidencia sospeitosa de enfermidades de interese para a gandaría galega, nas que é fundamental un sistema de detección precoz das doenzas pata minimizar o impacto sanitario e económico.

Con riscos cada vez máis alarmantes relacionados coa presenza de novas doenzas asociadas ao cambio climático, é necesario establecer un sistema de detección e actuación precoces nos que participen conxuntamente as administracións e a cadea produtiva.

O obxectivo é reforzar a colaboración, coordinación e diálogo con todos os elos do sector agrogandeiro en beneficio dos produtores para anticipar posibles perdas.

O grupo está formado por persoal da Xunta, representantes dos concellos, a través da Federación Galega de Municipios e Provincias, expertos académicos, especialistas dos colexios profesionais vinculados ao agro e responsables das organizacións agrarias.

Unha das primeiras accións será un informe para analizar as consecuencias e a evolución da EHE e o verme defoliador do millo, para coñecer as novidades e previr e evitar novos brotes.