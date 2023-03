Tras la Galicia que no sale en las postales

Un turismo más allá de las postales, del mirador señalizado, de la típica foto para Instagram, de la flecha amarilla que marca el Camino. Una Galicia que sorprende tanto a propios como a extraños. En estas anda embarcado Guido Álvarez Parga, con unas nuevas rutas que buscan "dar a coñecer o menos coñecido das vilas e cidades galegas". Unos recorridos que, en el fondo, van por la senda que ha tratado de seguir durante toda su trayectoria como guía.

Curtiendo su proyecto profesional como autónomo desde 2019 en Lugo y provincia, desde octubre Álvarez Parga ya ha extendido este modelo turístico "comunitario", "de proximidade" y "sostible" a "preto dunha vintena de actividades" que han explorado barrios, entornos naturales y rincones ignorados por los itinerarios tradicionales de las siete ciudades y otros concellos como Betanzos, Touro o Tui. "Non é algo improvisado; tanto no máster de Planificación Turística como no de Xestión de Paisaxes Culturais falamos moitísimo de sacar os fluxos turísticos fóra dos centros históricos para non saturar, de integrar á poboación local no turismo ou de estimular o coñecemento sobre o patrimonio para que este se propague e así se valore", expone.

De este modo, el "enfoque" que pretende aportar como guía es "por unha banda, multiplicar o coñecemento das persoas sobre o lugar onde viven e, por outra, multiplicar a felicidade, porque valorar, coñecer e apreciar o que temos preto axúdanos a ser máis felices". La razón es que los participantes se dividen, casi a partes iguales, entre vecinos de la comunidad, que descubren curiosidades y lugares que no conocían pese a su cercanía, y visitantes foráneos, que suelen maravillarse con el patrimonio histórico, "que vai máis aló do Camiño", y con la estrecha relación con la naturaleza, "que é maior que en moitos lugares do mundo". Esta mezcla, a juicio del guía, potencia la experiencia: "A xente de fóra ás veces fainos valorar máis o que temos polas sensacións e a emoción que transmiten polo galego".

El lucense tampoco está solo en estos paseos, puesto que lo innovador de estas visitas es el formato de cooperación "a dúas voces" con guías locales, que las complementan y enriquecen. Proceden de los contactos que ha ido trabando a través de su trabajo en el sector, de unos aprendizajes en los que, por otro lado, también figura saber cómo lidiar con los "xogos políticos" que se dan cuando quien colabora en la actividad es una administración pública y cómo mantener la independencia frente a propuestas comerciales que, hasta ahora, no ha visto "convintes". "Aprendín a defender as miñas ideas e proxectos... e sobre todo aprendín a crear e desenvolver as miñas propias actividades sen axuda de ninguén", sentencia.

En clave de futuro

Satisfecho con los resultados, Álvarez Parga ya tiene un calendario completo de visitas para todo el año. Y con destinos incluso fuera de Galicia, como Ponferrada. De hecho, no descarta que vayan ampliándose por otros sitios de España e incluso del extranjero. "Non sei en que momento e como, pero de xeito puntual pénsoo facer", afirma, tras indicar que ya tiene conversaciones para ello con compañeros de lugares como Valencia o Lisboa.

La difusión en las redes sociales, donde cuenta con más de 25.000 seguidores en Facebook, es clave en el desarrollo de este proyecto en continua reinvención. "Como turismólogo, o meu desexo é ofrecer estas novas perspectivas do turismo, da cultura e da historia" que permitan "abrir vías de coñecemento e de economía" en Galicia para, así, "que no futuro haxa máis oportunidades para a xente nova", destaca. "Teño o orgullo de poder demostrar que hai campo de traballo nisto, porque eu fun un mozo de 20 anos que non atopaba tantas oportunidades laborais", cita como un ejemplo práctico de una filosofía que trata asimismo de trasladar a través de un trabajo como profesor en el grado de Turismo de la Uned que el curso que viene también prevé hacer de forma online, con alcance internacional.