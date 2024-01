'A Galicia que funciona' será o lema de Rueda na campaña para os comicios do 18 de febreiro

'A Galicia que funciona' será o lema da campaña electoral do PPdeG liderada polo presidente da Xunta e candidato popular á reelección, Alfonso Rueda.

Diso informou este venres, día 26, a secretaria xeral e directora de campaña da formación popular, Paula Prado, quen afirmou que o PPdeG aspira a "seguir facendo as cousas ao modo de Galicia e estando sempre onde hai que estar: ao lado dos galegos e galegas".



"Ao longo destas últimas semanas trasladamos a todos os galegos a idea de que Galicia non para e agora damos un paso máis, convencidos de que o progreso da nosa comunidade reside no traballo e o esforzo conxunto dos galegos para que todo funcione", transmitiu.



"A Galicia que funciona é aquela na que a palabra dada convértese en feitos, que non levanta muros entre a súa xente e que sempre trae solucións ás dificultades", agregou, o número dous do PP galego.



Prado remarcou, ademais, que no PPdeG xa demostrou "que conta con "ideas e proxectos" para facer que Galicia "funcione e cada día sexa mellor", e mostrouse convencida de que a cidadanía da comunidade volverá confiar na súa opción para "continuar avanzando na consecución de progresos sociais e económicos".

Vídeo

Para acompañar o lanzamento da lema, desde a formación tamén difundiron un vídeo no que destacan a "confianza, unidade, solucións e experiencia" que identifican con "a Galicia que funciona".

Confianza. Unidade. Solucións. Experiencia.



A GALICIA QUE FUNCIONA ✅ pic.twitter.com/jYVYfGt5vj — PP de Galicia (@ppdegalicia) January 26, 2024

En fronte, contraponse "os enganos, a división, os problemas e o barullo". "Facer as cousas", di o propio presidente Rueda para pechar o vídeo.