Galicia se prepara para el sol mientras sufre un diluvio el fin de semana

El fin de semana en Galicia será, para no variar, especialmente lluvioso. Sin embargo, a partir del lunes se espera la entrada de un anticiclón que traerá sol y una subida de las temperaturas.

Esto es lo que anunció este viernes MeteoGalicia, que insiste que las lluvias serán especialmente intensas en la vertiente atlántica, donde se pueden alcanzar los 90 litros por metro cuadrado. Sin embargo, en Lugo y Ourense las precipitaciones serán menos intensas alcanzando los 60 litros por metro cuadrado.

"Choverá toda a fin de semana pero, a partir da media tarde do sábado e ata a madrugada, deixará de chover con tanta intensidade. Non obstante, volverán os chuvascos fortes o domingo. Especialmente, na vertente atlántica: en Pontevedra, Noia, Santiago, Muros... Por aí choverá o dobre do que o fará en Lugo", explica la meteoróloga María Souto.

Bo día! Fin de semana de chuvia☔️



🔸A chegada dun río atmosférico deixará hoxe e mañá pola mañá precipitacións xeneralizadas, particularmente intensas nas comarcas atlánticas.



🔸O sábado teremos un respiro pola tarde, pero o domingo volverán as chuvias. pic.twitter.com/jFo0f7fkSr — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) May 3, 2024

Temperaturas suaves, sin heladas

En cuanto a las temperaturas, el fin de semana se prevé que sean suaves. "Estes días non hai o aire frío que había en días pasados. Polo tanto, non se agarda que haxa, no fin de semana, nin neve nin pedra. E haberá tamén pouca oscilación térmica entre o día e a noite polos ventos que sopran do suroeste, que traen chuvia pero son cálidos", afirma María Souto.

En cambio, a lo largo de la semana subirán las temperaturas en la comunidad gallega, cambio que ya comenzará a notarse a partir de mañana. "Ás últimas horas de mañá xa se empezará a notar un cambio. Entra o vento do norte, deixará de chover e dará paso a un anticiclón a partir do luns, con tempo seco e progresivo ascenso das temperaturas", indica la meteoróloga.

Predicción a medio plazo. METEOGALICIA

Ascenso térmico a partir del lunes

En cuanto a las temperaturas, se espera que, a lo largo de la próxima semana, superen los 20 grados llegando, incluso, hasta los 30 en el sur de la comunidad, especialmente en Ourense. "Nalgún punto de Galicia, como en Ourense, poderase chegar aos 30 grados. Tamén no Val de Lemos podería haber 25 pero, por exemplo, na Mariña agárdase que anden polos 20 grados xa que, dentro de Galicia, hai unha grande oscilación térmica dunhas zonas a outras", añade.

Más de 100 litros por metro cuadrado

Este mismo pronóstico del tiempo también fue confirmado por el servicio de Meteored, responsable de la web tiempo. com. Según este modelo metoerológico, el fin de semana podrían registrarse incluso "más de 100 o 110 litros por metro cuadrado de lluvia en el oeste de A Coruña y Pontevedra". Una situación diferente se vivirá en Lugo y Ourense donde —como también apuntó MeteoGalicia— la intensidad de las lluvias será bastante más baja. De hecho, Meteored indica que "al sur de Ourense y en la zona fronteriza con Castilla y León será donde menos llueva este fin de semana".