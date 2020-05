Galicia pide ao Estado axudas para a frota con perdas durante a crise do Covid-19

A conselleira do Mar, Rosa Quintana, demandou ao Estado que se "comprometa" a habilitar axudas para a frota que, a pesar de manter a súa actividade, tivo perdas durante a crise do coronavirus de forma que as mesmas arbítrense "non só para unha parada temporal".

"Se non para poder compensar a aquela frota que se mantivo en actividade", dixo após unha reunión por videconferencia, xunto co delegado territorial da Xunta na Coruña, Ovidio Rodeiro, con representantes do sector marítimo-pesqueiro da provincia da Coruña para analizar a situación da cadea mar-industria como consecuencia da alerta sanitaria polo coronavirus.

Na reunión, segundo informa a Consellería do Mar, ambas partes coincidiron na necesidade de que o Estado habilite axudas para compensar a aquela frota que estivo operativa durante o estado de alarma pola Covid-19 pero que, pola caída de prezos como consecuencia do peche da hostalaría, rexistrou perdas.

A titular de Mar agradeceu o esforzo da Unión Europea para flexibilizar "ao máximo" o Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) co obxectivo de que todos os profesionais do sector poidan beneficiarse del, pero lamentou o posicionamento do Goberno central.

"Boto en falta un compromiso maior por parte do Estado á hora de compensar esas axudas á frota que estivo operativa durante a pandemia e que, con todo, pola caída de prezos, estiveron máis ben perdendo diñeiro", dixo após o encontro.

Por outra banda, explicou que a Administración galega está a estudar a maneira de "cubrir esa dificultade" dos profesionais do sector.

Medidas da Xunta

A videoconferencia co sector marítimo-pesqueiro coruñés serviu para analizar a situación derivada da alerta sanitaria polo coronavirus e tamén para facer balance das medidas adoptadas por parte da Administración galega para apoiar ao sector.

Entre elas atópanse a flexibilidade no pago das taxas nos portos de titularidade autonómica, as liñas de avais para empresas habilitadas a través do Igape ou a campaña 'Merca produto fresco do mar'.

"Temos que agradecer aos milleiros de mulleres e homes que estiveron de maneira continua saíndo ao mar, dando resposta á súa consideración como sector esencial para abastecer o mercado de produtos de calidade", incidiu a conselleira após a reunión.

Encontros co sector

Este encontro dixital engádese ao mantido a semana pasada coa delegada territorial da Xunta en Vigo, Corina Porro, e con distintos representantes do sector pesqueiro da área de Vigo.

"E enmárcase no contacto continuo que está a manter a Consellería do Mar cos distintos sectores para profundar nas medidas desenvolvidas até o momento ante a crise do coronavirus e analizar as dificultades e retos que se albiscan nun futuro próximo co obxectivo de escoitar as súas propostas e deseñar e pór a disposición medidas de apoio ante as dificultades derivadas da alerta sanitaria", engade a Consellería.

Na videoconferencia con Rosa Quintana e Ovidio Rodeiro participaron representantes das federacións galega e coruñesa de confrarías de pescadores, das lonxas da Coruña e Ribeira, da asociación de armadores Pescagalicia-Arpega-O Barco, da firma produtora de mexillón Proinsa e da Autoridade Portuaria da Coruña.