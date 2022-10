Galicia perderá 35.000 habitantes en 15 años arrastrada por el saldo vegetativo

Si las tendencias demográficas que se observan en la actualidad siguen constantes, España podría engrosar sus cifras de población en más de cuatro millones de personas de aquí a quince años. Exactamente, juntaría 51,67 millones de habitantes en 2037. Pero, no obstante, el aporte de cada autonomía a este saldo total varía. Trece de ellas cumplirán con esta evolución al alza, mientras que otras seis trazarán el camino contrario. Galicia es una de estas últimas: las estimaciones prevén que se deje cerca de 35.000 vecinos en estos quince años, en buena medida porque es la segunda comunidad que arroja un peor balance entre defunciones y nacimientos en este periodo, ni siquiera compensado con el flujo migratorio. Y, de sus cuatro provincias, Lugo será la más afectada.

Las proyecciones de población publicadas este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (Ine) reflejan que, en términos relativos, Galicia es la séptima autonomía que más población puede perder en quince años: el -1,3% de la que tiene en la actualidad. Es el resultado de pasar de 2.691.557 habitantes a 2.656.610. Con todo, los descensos más acusados se darían en Asturias (-6,7%), Extremadura (-4,8%) y Castilla y León (-4,1%).

En el caso contrario, los mayores aumentos se registrarían en Illes Balears (25%), Murcia (16%) y Canarias (15,5%). Las dos primeras aparecen junto a Madrid, Ceuta y Melilla entre las únicas cinco regiones que proyectan un saldo vegetativo –diferencia entre muertes y nacimientos– positivo.

En Galicia, por su parte, se calcula que fallecerán unas 108.200 personas más de las que vendrán al mundo en ella. Eso sí, se espera que lleguen del extranjero 78.000 personas más de las que se marchen fuera de las fronteras españolas, y hasta que atraiga a más residentes de otras partes del país en comparación con los que hacen las maletas para buscarse la vida en otras comunidades: otro aporte de 16.600 personas que, aun sumado al anterior, no logra compensar los datos de mortalidad de una tierra envejecida y en la que sus cuatro provincias seguirán entre las doce de España con una tasa bruta de natalidad más baja –con Ourense incluso dentro del podio estatal–, a pesar de que el Ine confía en que esta crezca ligeramente en todas ellas.

LUGO ENCABEZA LA CAÍDA. Todas estas son variables que van acumulándose hasta culminar esta pérdida de población que, continuando en términos proporcionales, golpeará a Lugo más que a ninguna otra provincia gallega. En concreto, el Ine hipotetiza que su censo pasará de 324.418 a 308.288 vecinos, prácticamente un 5% menos. No por nada, es la novena provincia española con una tasa negativa más abultada, aunque queda todavía a distancia de Palencia (-8,15%), Ceuta (-8,88%) y Zamora (-13,91).

Enfrente, los descensos de Ourense, A Coruña y Pontevedra se miden en un 2,96%, un 0,66% y un 0,26%, respectivamente, hasta cuadrar la media en ese -1,3%.

El 31% de los hogares en la comunidad gallega estarán habitados por una sola persona en 2037

El Ine también estima que el número de hogares de España puede crecer en más de 2,7 millones en los quince próximos años; un 14,5% que elevaría el total a los 21.651.673. Y el 29,8% de ellos serían unipersonales.

En este último caso, la media gallega se espera superior: el 31%.

Sería además la séptima autonomía con menos personas por vivienda: 2,26.

La media de edad de los habitantes superará los 50 años en las cuatro provincias

Hay tendencias que permanecerán invariables, según las hipótesis del Instituto Nacional de Estadística. Tal vez la más evidente sea la imagen envejecida de ciertas comunidades. Asturias, Castilla y León y Galicia se mantendrán como las tres con una mayor edad media. Si para 2023 rebasará los 48 años para los gallegos, este dato se ampliará en tres años más de aquí a 2037. Por su parte, los castellanoleoneses llegarían a los 51,3 y los asturianos quedarían cerca de los 53. El promedio estatal subiría de 44,2 a 46,7 años y ninguna comunidad estaría por debajo de las cuatro décadas –en el presente solo se da el caso de Ceuta y Melilla–.

En el reparto provincial, las proyecciones del Ine para el año que viene solo contemplan tres provincias con una media superior al medio siglo: Lugo, Ourense y Zamora. Para 2037 serían ya una docena e incluirían también a A Coruña y Pontevedra. Zamora se mantendría en lo alto de la tabla, al pasar de los 55 años, y Ourense como segunda de la clasificación, con más de 53. En cambio, León y Asturias muestran una evolución más ascendente que Lugo, que, de cumplirse los cálculos, quedaría en quinta plaza con una media de unos 52 años y medio.

DEPENDENCIA. El Ine también hace proyecciones sobre la tasa de dependencia de los mayores de 64 años y, en la misma línea, sitúa como cocientes más altos del país en 2037 los de Asturias –con el 63,4% de esta población–, Castilla y León (62%) y Galicia, que rozaría el 56%. En el caso gallego, es un incremento de trece puntos.

Extremadura, Cantabria y Euskadi son las otras tres comunidades donde la ratio sobrepasa el 50%. La media de España crecería del 31,3 al 42,3%.

Una mirada a la España de dentro de medio siglo

Para todo el país, las proyecciones del Ine no se detienen en 2037, sino que tratan de ver cómo será la situación incluso dentro de medio siglo. Y calculan que, para entonces, España podría haber ganado más de 5 millones de habitantes, hasta llegar a los 52,9.



Este balance no proviene de un saldo vegetativo positivo, ya que el progresivo e ininterrumpido aumento de las defunciones es siempre superior al número de nacimientos en este periodo. La compensación viene del saldo migratorio positivo, que es el que, según unas estimaciones que dependen de que las tendencias demográficas actuales no varíen, provocaría este aumento de vecinos.



En este sentido, la población nacida en España disminuiría paulatinamente y pasaría de representar el 84,5% del total actual, al 63,5% dentro de 50 años.



Más centenarios

La población centenaria pasaría de las 14.287 personas de hoy a 226.932 en 2072.