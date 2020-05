Galicia pedirá pasar a fase 3 a partir do 8 de xuño

A Xunta esperará os 15 días entre fases para pedir o pase de Galicia á terceira a partir do 8 de xuño, após avanzar á dúas este luns, 25 de maio, pero espera antes contestación a "cuestións pendentes", como a petición de mobilidade entre as catro provincias galegas ao atoparse en similar situación epidemiolóxica.

"Imos facelo segundo o que o Ministerio nos comenta que é normativo", afirmou o conselleiro de Sanidade, Jesús Váquez Almuiña, a preguntas dos medios no marco dunha rolda de prensa na que se presentou o protocolo de medidas sanitarias fronte ao coronavirus con motivo das eleccións autonómicas do 12 de xullo.

No entanto, Almuiña puntualizou que "hai varias cuestións pendentes de contestación por parte do Ministerio (de Sanidade)", como a relativa á petición da Xunta de permitirse a mobilidade entre as catro provincias galegas.

"E fóra desas consideracións que fixemos, esperaremos eses 15 días traballando, facendo a revisión de casos positivos e contactos", subliñou o conselleiro, que indicou que seguirán "facendo o maior número de probas posibles".

"Toca seguir facendo vixilancia importante para poder pasar en 10 días a fase 3"

MÁIS DE 300.000 PROBAS. Respecto diso, o titular de Sanidade, no marco do balance realizado, destacou que este mércores se alcanzaron as "300.000 probas" diagnósticas na Comunidade galega, das cales 137.544 foron PCR e o resto "probas de seroloxía", matizou.

Así mesmo, Almuiña incidiu en que en Galicia "máis de 350 persoas" son controladas pola central de seguimento de contactos habilitada para rastrexar os posibles casos co fin de "ter un illamento claro e corentena de contactos ligados aos casos positivos", abundou.

O titular de Sanidade indicou, así mesmo, que na actualidade as UCIs de catro áreas sanitarias, como as da Coruña, Ferrol, Ourense e Pontevedra, xa non teñen pacientes con Covid-19 e ratificou que 49 persoas atópanse en unidades de hospitalización convencional en hospitais galegos.

Por iso, incidiu en que as cifras de Galicia correspondentes a pacientes nesta epidemia mantéñense "en descenso claro desde hai semanas" e sinalou que se rexistran, segundo os datos actualizados este mércores, 823 casos activos por coronavirus.

"Toca seguir facendo vixilancia importante para poder pasar en 10 días a fase 3", concluíu o conselleiro de Sanidade, que recalcou que Galicia prosegue o "seguimento de todos os casos" e "facendo un número importante" de probas diagnósticas e "illando casos" que, sentenciou, son "poucos".