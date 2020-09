Galicia oponse a que un alumno pase de curso sen ter en conta as materias suspensas

A Xunta de Galicia rexeita a decisión do Goberno central de que un alumno poida pasar de curso sen que se teña en conta o número de materias suspensas, na medida en que rompe coa función do sistema educativo como xerador de igualdade de oportunidades para o alumnado.

O Goberno galego maniféstase así en resposta á decisión do Ministerio de Educación e FP que deixa en mans das comunidades autónomas que un alumno pase de curso sen límite de materias suspensas, segundo despréndese da Real Decreto Lei polo que se adoptan medidas urxentes no ámbito da educación non universitaria, aprobado este martes en Consello de Ministros e publicado este mércores no Boe.

O Goberno galego lamenta que esta decisión foi tomada sen informar sobre a mesma na reunión da Conferencia Sectorial de Educación celebrada a semana pasada.

De feito, o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, elevou unha queixa formal á ministra de Educación e Formación Profesional, Isabel Celaá, a través dunha carta na que afea a falta de información "nun asunto de tanta transcendencia".

"Posibilitar que un alumno pase de curso sen importar o número de suspensos desprestixia a propia educación e o traballo de docentes e familias, vai en contra da cultura do esforzo e é profundamente antiequitativo", subliña o conselleiro.

Respecto diso, sostén que, ademais de garantir a seguridade sanitaria da comunidade educativa, o reto principal das administracións é "ser capaces de garantir o dereito á educación".