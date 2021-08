Galicia, obligada a reprogramar la vacunación por falta de dosis

La Xunta anunció este sábado la reprogramación de la vacunación de la próxima semana, algo que atribuye al incumplimiento por parte del Gobierno central de su compromiso de suministrar a la comunidad 3,4 millones de dosis de Pfizer.

El Sergas, a través de un comunicado, lamentó que el Ejecutivo le comunicase que solo recibiría "a metade das doses de Moderna comprometidas e ningún dos viais de Pfizer que anunciara o presidente do Goberno".

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, critica que se "penalice" a Galicia, una de las comunidades que "máis rápido está a vacinar".

"Segundo a información remitida polo Ministerio de Sanidade á Xunta, as doses de Moderna redúcense á metade e argumentan que se compensan con 8.700 doses de Pzifer, o que obriga, unha vez máis, a reprogramar o operativo para garantir a segunda administración da vacina de Moderna a moitos cidadáns galegos. A isto hai que engadirlle a confirmación de que Galicia non recibirá ningunha dos viais anunciados polo presidente do Goberno a semana pasada", indica el Sergas en su comunicado.

El conselleiro le remitió una carta a la ministra Carolina Darias exigiendo información "puntual e clara" sobre el reparto de las vacunas para poder seguir programando.